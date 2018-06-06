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«Главная задача – помочь человеку, но в рамках законодательства». Анатолий Исаченко встретился с жителями Червенского района

06 июня 2018 14:45
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко встретился с жителями Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На прием к губернатору пришли 10 человек.

«Главная задача – помочь человеку, но в рамках законодательства». Анатолий Исаченко встретился с жителями Червенского района-1

На повестке дня – вопросы строительства дорог, газификации и качества воды. Как выяснилось, волнует людей и жилищный вопрос, который решить самостоятельно бывает сложно.

«Главная задача – помочь человеку, но в рамках законодательства». Анатолий Исаченко встретился с жителями Червенского района-4

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Главная задача – помочь человеку, но в рамках законодательства. Как всегда, вопросы земельные, вопросы ЖКХ, вопросы жилья, а вот вопросов по трудоустройству в последнее время стало меньше. Просто меняется спектр.

Обращаются руководители предприятий, хозяйств о том, что не хватает рабочих квалифицированных для того, чтобы выполнять те или иные виды работ.

Кстати, количество обращений, касающихся трудоустройства, в целом по региону снизилось.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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