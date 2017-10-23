Сдать экзамен по вождению на категорию «А» станет сложнее: появятся новые элементы

За это время подготовят площадки, а претендентов на права мотоциклистов обучат выполнять новые элементы, среди которых – «габаритная змейка», «маневрирование за 7 секунд» и «скоростное торможение» на 2-й передаче. Теперь при назначении практического экзамена будет учитываться и количество попыток, и сколько времени прошло с предыдущей сдачи. Весь комплекс придется пройти заново, если испытания не были сданы в течение полугода.