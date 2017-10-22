«Ты можешь быть красивой! Ты можешь самореализоваться»: мотивирующее интервью «Мисс мира на инвалидной коляске» Александры Чичиковой

В Варшаве, где проходил конкурс, наша красавица обошла участниц из двух десятков стран. А на неделе мы встретились с Сашей в одном из ее самых любимых мест столицы – Большом театре, чтобы расспросить, как она шла к этой победе.

Новости Беларуси. Александра Чичикова – 23-летняя минчанка, которая громко заявила о себе и о своей стране. Она победительница планетарного конкурса «Мисс-мира на инвалидной коляске», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вы королева красоты. Вот этот титул к вам уже приклеился? Вас уже называют королевой красоты?

Александра Чичикова: Для меня, наверное, больше идея этого конкурса была не в красоте внешней, а в красоте внутренней человека, его стойкости, активности, его жизненной позиции. Поэтому я не могу сказать, что я – именно королева красоты. Все девочки, которые там участвовали, они все королевы, они все достойны были этого звания. Мы все были сплоченными одной идеей, одной целью. И мы часто говорили, что вместе мы – сила. Потому что когда скапливается очень много людей, которые подкреплены, скажем так, одной концепцией, то намного сильнее можно сказать миру то, что ты хочешь.

Александра Чичикова: Сейчас я стала более уверенней, я стала сильнее – сильнее в том, что я могу. Потому что если меня выбрали и если мне назначили это звание – «Мисс мира» – то значит, я способна это нести с гордостью, ответственностью.

Ощущение, когда глава государства обращает внимание на социальную жизнь жителей страны, это очень приятное ощущение. Потому что ты понимаешь, что это было не просто какое-то мероприятие, которое прошло и очень скоро про него забудут – нет. Это поставлено на уровень государственной важности. И мне это было очень приятно.

Это не только конкурс красоты. Это возможность сломать множество стереотипов. Вы способны бороться с этими стереотипами?

Александра Чичикова:

Да. Очень многие девушки, когда получают травму или когда имеют инвалидность с детства, у них есть барьеры – барьеры в их голове и сознании – того, что они некрасивые, что у них нет красивых ног, что они не могут носить красивые каблуки, что на них никакой мужчина не посмотрит: «Ну кому я нужна?»

Цель этого мероприятия, которое прошло – показать этим девушкам: «Вот, посмотрите, всё возможно. Ты можешь быть красивой, ты можешь быть самодостаточной, ты можешь самореализоваться». И я знаю массу примеров девочек, с которыми я общалась, которые не носили никогда юбки, не носили каблуки, и, общаясь со мной, они видели: «А почему я не могу одеть юбку, почему не могу одеть каблуки, красиво идти? В чем проблема?» И много зависит от твоего желания. Или ты хочешь ничего не делать, а только жалеть себя? Или ты хочешь взять себя в руки и двигаться вперед?

Знаменитый президент Эквадора тоже на инвалидной коляске. Это абсолютно не помешало ему возглавить государство. Например, Ник Вуйчич весь мир объехал.

Сейчас у вас гораздо больше шансов быть услышанной. Что вы намерены делать?

Александра Чичикова:

Для начала я бы хотела – сейчас – я делаю проход в медийность. Через журналы это можно сделать. Потому что, сидя в той же парикмахерской, открывая журнал, вы смотрите картинки, вы смотрите девочек, мужчин, которые стоят на своих ногах, рекламируют одежду. Но почему бы в эти журналы не сфотографировать девочек, которые сидят на колясках либо рядом с ней, либо имеют особенность своего тела? Почему бы это не сделать? И человек, видя это в журналах, на бигбордах, он может сказать: «Да, а в чем разница?» Если он может также выглядеть, также рекламировать одежду, почему бы и нет?

Ваш спектакль «Дом №5». О чем он?

Александра Чичикова:

Он о том, что больно, что неприятно, что не нравится. Мне очень нравится фраза одного из участников спектакля. Фраза о том, что «Я хочу просто быть». Я не хочу, чтобы мной восхищались, я не хочу быть для кем-то героем. Я не хочу, чтобы, идя по улице, у людей был огонь в глазах и они говорили: «Ой, какая она сильная, какая она крепкая. Она на коляске у нас живет». Нет. Я хочу просто быть. Я хочу просто идти на улице, и чтобы на меня никто не смотрел.

Есть масса людей, которые просто наслаждаться своей жизнью, чтобы их не ставили на планку героизма. В чем героизм? В чем мой героизм, если я продолжаю жить, не зависимо от того, на коляске я или нет?

В чем героизм любого человека, который имеет какую-то особенность тела либо ментальную особенность? В чем его особенность, если он работает, живет точно так же, как и все? Это жизнь.