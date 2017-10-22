«Ты можешь быть красивой! Ты можешь самореализоваться»: мотивирующее интервью «Мисс мира на инвалидной коляске» Александры Чичиковой

Новости Беларуси. Александра Чичикова – 23-летняя минчанка, которая громко заявила о себе и о своей стране. Она победительница планетарного конкурса «Мисс-мира на инвалидной коляске», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Варшаве, где проходил конкурс, наша красавица обошла участниц из двух десятков стран. А на неделе мы встретились с Сашей в одном из ее самых любимых мест столицы – Большом театре, чтобы расспросить, как она шла к этой победе.
Александра Чичикова, победитель конкурса «Miss Wheelchair World»:
Спасибо!
Вы королева красоты. Вот этот титул к вам уже приклеился? Вас уже называют королевой красоты?
Александра Чичикова:
Для меня, наверное, больше идея этого конкурса была не в красоте внешней, а в красоте внутренней человека, его стойкости, активности, его жизненной позиции. Поэтому я не могу сказать, что я – именно королева красоты. Все девочки, которые там участвовали, они все королевы, они все достойны были этого звания. Мы все были сплоченными одной идеей, одной целью. И мы часто говорили, что вместе мы – сила. Потому что когда скапливается очень много людей, которые подкреплены, скажем так, одной концепцией, то намного сильнее можно сказать миру то, что ты хочешь.
Вы отстояли честь страны на таком высоком конкурсе, вас поздравил Президент. Как вас изменил конкурс? Вы стали другим человеком?
Александра Чичикова:
Сейчас я стала более уверенней, я стала сильнее – сильнее в том, что я могу. Потому что если меня выбрали и если мне назначили это звание – «Мисс мира» – то значит, я способна это нести с гордостью, ответственностью.
Ощущение, когда глава государства обращает внимание на социальную жизнь жителей страны, это очень приятное ощущение. Потому что ты понимаешь, что это было не просто какое-то мероприятие, которое прошло и очень скоро про него забудут – нет. Это поставлено на уровень государственной важности. И мне это было очень приятно.
Это не только конкурс красоты. Это возможность сломать множество стереотипов. Вы способны бороться с этими стереотипами?
Александра Чичикова:
Да. Очень многие девушки, когда получают травму или когда имеют инвалидность с детства, у них есть барьеры – барьеры в их голове и сознании – того, что они некрасивые, что у них нет красивых ног, что они не могут носить красивые каблуки, что на них никакой мужчина не посмотрит: «Ну кому я нужна?»
Цель этого мероприятия, которое прошло – показать этим девушкам: «Вот, посмотрите, всё возможно. Ты можешь быть красивой, ты можешь быть самодостаточной, ты можешь самореализоваться». И я знаю массу примеров девочек, с которыми я общалась, которые не носили никогда юбки, не носили каблуки, и, общаясь со мной, они видели: «А почему я не могу одеть юбку, почему не могу одеть каблуки, красиво идти? В чем проблема?» И много зависит от твоего желания. Или ты хочешь ничего не делать, а только жалеть себя? Или ты хочешь взять себя в руки и двигаться вперед?
Знаменитый президент Эквадора тоже на инвалидной коляске. Это абсолютно не помешало ему возглавить государство. Например, Ник Вуйчич весь мир объехал.
Сейчас у вас гораздо больше шансов быть услышанной. Что вы намерены делать?
Александра Чичикова:
Для начала я бы хотела – сейчас – я делаю проход в медийность. Через журналы это можно сделать. Потому что, сидя в той же парикмахерской, открывая журнал, вы смотрите картинки, вы смотрите девочек, мужчин, которые стоят на своих ногах, рекламируют одежду. Но почему бы в эти журналы не сфотографировать девочек, которые сидят на колясках либо рядом с ней, либо имеют особенность своего тела? Почему бы это не сделать? И человек, видя это в журналах, на бигбордах, он может сказать: «Да, а в чем разница?» Если он может также выглядеть, также рекламировать одежду, почему бы и нет?
Ваш спектакль «Дом №5». О чем он?
Александра Чичикова:
Он о том, что больно, что неприятно, что не нравится. Мне очень нравится фраза одного из участников спектакля. Фраза о том, что «Я хочу просто быть». Я не хочу, чтобы мной восхищались, я не хочу быть для кем-то героем. Я не хочу, чтобы, идя по улице, у людей был огонь в глазах и они говорили: «Ой, какая она сильная, какая она крепкая. Она на коляске у нас живет». Нет. Я хочу просто быть. Я хочу просто идти на улице, и чтобы на меня никто не смотрел.
Есть масса людей, которые просто наслаждаться своей жизнью, чтобы их не ставили на планку героизма. В чем героизм? В чем мой героизм, если я продолжаю жить, не зависимо от того, на коляске я или нет?
В чем героизм любого человека, который имеет какую-то особенность тела либо ментальную особенность? В чем его особенность, если он работает, живет точно так же, как и все? Это жизнь.