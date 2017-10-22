Что имеем, в чем проблема и что будет дальше? Подводим итоги семинара по вопросам оптимизации ЖКХ

Новости Беларуси. Вы никогда не задумывались какой номер телефона набирают чаще других? И это не скорая помощь, милиция или МЧС. Оказывается, 115. Это в столице. За сутки по этому номеру звонят – внимание – до 12 тысяч минчан, то есть каждые 7 секунд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для сравнения: неотложку вызывают всего 1500 раз в день.

Скорую помощь для тех, у кого проблемы с коммуналкой, как эксперимент в столице запустили несколько лет назад. Сегодня служба 115 – это мозг огромного и сложного жилищно-коммунального организма 2-миллионного города. Но это только минский опыт.

Кстати, к нему не раз апеллировал Президент во время большого разговора 20 октября, где обсуждали работу всего ЖКХ. К дискуссии этой шли долго и, тем для нее, вопросов масса: капитальный ремонт, качество воды, работа коммунальщиков и, конечно, тарифы.

Если обобщить задачи, которые Президент поставил 20 октября, то формула такова: ЖКХ должно работать качественно, прозрачно и при этом окупаемо, но вовсе не за счет сверхвысоких тарифов для населения. А вот как – здесь нужно искать собственные резервы. Сегодня каждый третий белорус недоволен работой коммунальщиков. В общем, поле для работы над ошибками есть.

ЖКХ – это кровеносная система страны. По трубам, сетям, как по сосудам в наши дома поступают жизненно важные элементы: вода, тепло, свет.

В наследие от советских времен «хозяйство» досталось с немалым грузом проблем. В 90-е сфера финансировалось по остаточному принципу. В итоге жилищно-бытовые проблемы только накапливались. Именно поэтому понадобилось реформировать всю структуру. Процесс – небыстрый, учитывая имеющееся количество проблем.

Коммунальщики в очередной раз анонсировали повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас чиновники работают над согласованием так называемой «тарифной тетради». А тем временем, «жировки» все ощутимей бьют по карману. В сентябре повысили тарифы на 8% . И это при том, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на $5 и в дальнейшем – никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа. В этой связи я уже сказал правительству, Комитету государственного контроля детально проверить. И 1 января 2018 года утвердим эти тарифы с новым решением президента.

В Беларуси население не доплачивает за ЖКУ – остаточная финансовая нагрузка ложится на предприятия. Это и есть так называемое перекрестное субсидирование. Слухи о том, что коммуналку для населения догонят до 100% оплаты, страну будоражат не первый год. Действительно, сменить коммунальный курс планируют к 2020. Но Президент поставил ряд условий: процесс должен идти за счет повышения эффективной работы отрасли и дальнейшего снижения затрат. Плюс должна реально вырасти зарплата. Но даже при таком раскладе государство не снимает с себя ответственности за тех, кому действительно нужна помощь. Систему безналичных жилищных субсидий доработают.

Александр Лукашенко:

Ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства. Однако меня информируют о том, что система начисления субсидий недоработана, из-за чего не все нуждающиеся в господдержке учтены. Недопустимо, чтобы эта структура стала еще одним нахлебником, посредником между государством и людьми и, как я уже говорил, жировала за их счет.

Самая дорогая статья в «жировке» – отопление и подогрев воды. Стоят эти услуги до 30% от всей коммуналки. Причем рядовой потребитель платит только 16,8% от себестоимости. Здесь Президент потребовал искать резервы для экономии.

В пример – витебские котельные на местных видах топлива.

Василий Шнитников, заместитель главного инженера витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

Снизили себестоимость одной гикалории. Если по сравнению с первым полугодием 16-го она составляла 76 рублей на выпуск 1 гикалории, то после проведения реконструкции она составила 63 рубля.

И опять возвращаемся к советскому наследию. В те времена строили с размахом, сегодня – пожинаем плоды: когда 2-3 дома отапливает отдельная котельная. Причем из-за старых коммуникаций часть тепла теряется еще на подходе к квартирам. Плюс – вопрос к энергетикам – как они считают тарифы? Завышение цен, чтобы поправить собственное материальное положение, недопустимо.

Александр Лукашенко:

Закупка топлива у посреднических структур и без проведения соответствующих конкурентных процедур также ведет к завышению себестоимости тепловой энергии. Такие факты были выявлены в Полоцке, Бресте, Скиделе. Установлены случаи значительной разницы в стоимости – аж до 2 раз древесного топлива, приобретаемого органами ЖКХ в пределах одного района. И там тоже сейчас работают правоохранители.

Существующие проблемы в ЖКХ в стране не замалчивают. Но даже при таком раскладе наша коммуналка выглядит «копеечной» по сравнению с коммуналками соседних стран. В Украине оплата коммунальных услуг обходится в 40% от средней зарплаты по стране, в Латвии этот показатель – около 30%. В Беларуси – семейный бюджет становится легче всего на 7%.

Александр Лукашенко:

Когда-то, может, и мы подойдем к этому, но не сегодня, наверное, и не завтра. Тем и отличается наша модель от зарубежных.

Я часто говорю по-народному: бухтеть умеют все: мало зарабатываем и прочее. Пожалуйста! Пожалуйста – тебе не 500 долларов, а 1000! Но заплати за всё, начиная от детского сада, школы, образования до 100% коммунальных услуг. И тогда посмотрим, кто выигрывает. Чего нам сравнивать с Литвой заработную плату, когда мы здесь такие услуги оказываем населению?

Александр Лукашенко:

Этого допустить нельзя. Поэтому пусть приходят частники. Тарифы будут обозначены. И пусть работают в этой ситуации. Останется проконтролировать только качество их работ. Но вы знаете, что любой частник, придя в эту сферу, будет смотреть, прежде всего, в свой карман: как это дороже взять, чего-то недоделать, чего-то не сделать, где-то некачественно обойти. А деньги в карман положить. Поэтому не спешите разрушать ныне действующую структуру в угоду каким-то сомнительным компаниям и мероприятиям.