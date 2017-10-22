Что имеем, в чем проблема и что будет дальше? Подводим итоги семинара по вопросам оптимизации ЖКХ

Новости Беларуси. Вы никогда не задумывались какой номер телефона набирают чаще других? И это не скорая помощь, милиция или МЧС. Оказывается, 115. Это в столице. За сутки по этому номеру звонят – внимание – до 12 тысяч минчан, то есть каждые 7 секунд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для сравнения: неотложку вызывают всего 1500 раз в день.
Скорую помощь для тех, у кого проблемы с коммуналкой, как эксперимент в столице запустили несколько лет назад. Сегодня служба 115 – это мозг огромного и сложного жилищно-коммунального организма 2-миллионного города. Но это только минский опыт.
Кстати, к нему не раз апеллировал Президент во время большого разговора 20 октября, где обсуждали работу всего ЖКХ. К дискуссии этой шли долго и, тем для нее, вопросов масса: капитальный ремонт, качество воды, работа коммунальщиков и, конечно, тарифы.
Если обобщить задачи, которые Президент поставил 20 октября, то формула такова: ЖКХ должно работать качественно, прозрачно и при этом окупаемо, но вовсе не за счет сверхвысоких тарифов для населения. А вот как – здесь нужно искать собственные резервы. Сегодня каждый третий белорус недоволен работой коммунальщиков. В общем, поле для работы над ошибками есть.
ЖКХ – это кровеносная система страны. По трубам, сетям, как по сосудам в наши дома поступают жизненно важные элементы: вода, тепло, свет.
В наследие от советских времен «хозяйство» досталось с немалым грузом проблем. В 90-е сфера финансировалось по остаточному принципу. В итоге жилищно-бытовые проблемы только накапливались. Именно поэтому понадобилось реформировать всю структуру. Процесс – небыстрый, учитывая имеющееся количество проблем.
Коммунальщики в очередной раз анонсировали повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас чиновники работают над согласованием так называемой «тарифной тетради». А тем временем, «жировки» все ощутимей бьют по карману. В сентябре повысили тарифы на 8% . И это при том, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на $5 и в дальнейшем – никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа. В этой связи я уже сказал правительству, Комитету государственного контроля детально проверить. И 1 января 2018 года утвердим эти тарифы с новым решением президента.
В Беларуси население не доплачивает за ЖКУ – остаточная финансовая нагрузка ложится на предприятия. Это и есть так называемое перекрестное субсидирование. Слухи о том, что коммуналку для населения догонят до 100% оплаты, страну будоражат не первый год. Действительно, сменить коммунальный курс планируют к 2020. Но Президент поставил ряд условий: процесс должен идти за счет повышения эффективной работы отрасли и дальнейшего снижения затрат. Плюс должна реально вырасти зарплата. Но даже при таком раскладе государство не снимает с себя ответственности за тех, кому действительно нужна помощь. Систему безналичных жилищных субсидий доработают.
Александр Лукашенко:
Ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства. Однако меня информируют о том, что система начисления субсидий недоработана, из-за чего не все нуждающиеся в господдержке учтены. Недопустимо, чтобы эта структура стала еще одним нахлебником, посредником между государством и людьми и, как я уже говорил, жировала за их счет.
Самая дорогая статья в «жировке» – отопление и подогрев воды. Стоят эти услуги до 30% от всей коммуналки. Причем рядовой потребитель платит только 16,8% от себестоимости. Здесь Президент потребовал искать резервы для экономии.
В пример – витебские котельные на местных видах топлива.
Василий Шнитников, заместитель главного инженера витебского предприятия котельных и тепловых сетей:
Снизили себестоимость одной гикалории. Если по сравнению с первым полугодием 16-го она составляла 76 рублей на выпуск 1 гикалории, то после проведения реконструкции она составила 63 рубля.
И опять возвращаемся к советскому наследию. В те времена строили с размахом, сегодня – пожинаем плоды: когда 2-3 дома отапливает отдельная котельная. Причем из-за старых коммуникаций часть тепла теряется еще на подходе к квартирам. Плюс – вопрос к энергетикам – как они считают тарифы? Завышение цен, чтобы поправить собственное материальное положение, недопустимо.
Александр Лукашенко:
Закупка топлива у посреднических структур и без проведения соответствующих конкурентных процедур также ведет к завышению себестоимости тепловой энергии. Такие факты были выявлены в Полоцке, Бресте, Скиделе. Установлены случаи значительной разницы в стоимости – аж до 2 раз древесного топлива, приобретаемого органами ЖКХ в пределах одного района. И там тоже сейчас работают правоохранители.
Существующие проблемы в ЖКХ в стране не замалчивают. Но даже при таком раскладе наша коммуналка выглядит «копеечной» по сравнению с коммуналками соседних стран. В Украине оплата коммунальных услуг обходится в 40% от средней зарплаты по стране, в Латвии этот показатель – около 30%. В Беларуси – семейный бюджет становится легче всего на 7%.
Александр Лукашенко:
Когда-то, может, и мы подойдем к этому, но не сегодня, наверное, и не завтра. Тем и отличается наша модель от зарубежных.
Я часто говорю по-народному: бухтеть умеют все: мало зарабатываем и прочее. Пожалуйста! Пожалуйста – тебе не 500 долларов, а 1000! Но заплати за всё, начиная от детского сада, школы, образования до 100% коммунальных услуг. И тогда посмотрим, кто выигрывает. Чего нам сравнивать с Литвой заработную плату, когда мы здесь такие услуги оказываем населению?
Александр Лукашенко:
Этого допустить нельзя. Поэтому пусть приходят частники. Тарифы будут обозначены. И пусть работают в этой ситуации. Останется проконтролировать только качество их работ. Но вы знаете, что любой частник, придя в эту сферу, будет смотреть, прежде всего, в свой карман: как это дороже взять, чего-то недоделать, чего-то не сделать, где-то некачественно обойти. А деньги в карман положить. Поэтому не спешите разрушать ныне действующую структуру в угоду каким-то сомнительным компаниям и мероприятиям.
Раиса Дяченко, житель поселка Голынец, Могилевский район:
Первым элементом ЖКХ, придуманным человеком, был водопровод. И нужно признать, что многое меняется вокруг нас, а вот простейшая система «источник-труба-кран» остается. Вот только качество воды все еще вызывает вопросы. Обеспеченность станциями обезжелезивания в стране сегодня – лишь 42%. Это значит, из крана течет не кристальная, а ржавая вода.
Раиса Дяченко:
Нынче вода более-менее, а раньше была – какао с молоком, А то и кофе с молоком.
Раиса Ивановна после этого из водопроводной воды готовить пищу перестала. Как и еще полтысячи жителей поселка ходит за родниковой за 2 километра от дома. Анализы показали превышение нормы железа в 9 раз! Рыжий цвет, неприятный вкус.
Галина Сысоева, житель поселка Голынец, Могилевский район:
Мойкой, водой пользовались. Но для того, чтобы вы поняли, давайте покажу наши фильтры самодельные. Это вот губка, а это – салфетки.
Несколько месяцев назад в Голынце станцию обезжелезивания воды все-таки построили. Сейчас она работает в режиме наладки. Но трубы ведь не меняли – говорят жители.
Владимир Мелех, директор Могилевского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Анализы по «химбак» соответствуют. Привкус воды здесь сложно судить, на что он влияет. Но по качеству воду на здоровье людей это никак не отражается.
Подниматься вверх по лестницам белорусам помогает около 33 тысяч лифтов. Из них порядка 15 тысяч нуждается в срочной замене. Решить эту актуальную проблему коммунальному хозяйству будет очень непросто. Президент дает срок до 2020 года. На кону – безопасность людей.
Александр Лукашенко:
Требую, чтобы до 2020 года весь лифтовой фонд был приведен в надлежащее техническое состояние. Ссылки на недостаток средств не принимаются. Наш завод в Могилеве производит отличные современные лифты. Договаривайтесь.
С другой стороны, и промышленники должны позаботиться о качестве своей продукции.
Технологии совершенствуются с каждым днем, а сроки, например, эксплуатации лифтов по-прежнему где-то 25 лет. Может, пора подумать над их увеличением, над повышением эксплуатационных характеристик?
В этом доме новый лифт уже несколько дней радует жильцов. Установили в рекордные сроки – за 28 дней.
Валентин Юшкевич уже 12 лет, как на пенсии. Живет на 7 этаже. Говорит, по ступенькам в его возрасте уже не находишься, ведь старый лифт подводил не раз. А этот и едет быстро, и экономит электроэнергию.
Валентин Юшкевич, житель Гродно:
Раньше старый лифт был, плохой. А теперь отличный – на 100%.
Почти половина жилого фонда в нашей стране – наследие еще хрущевской эпохи. В этом доме в Гродно капремонт сделали год назад. Но у жильцов по-прежнему остались вопросы. Особенно остро они стоят осенью в сезон дождей. Чуть ливень – крыша течет, подвал затапливает.
Иосиф Новик и Людмила Матвейчик – старожилы этого дома: живут здесь уже почти 40 лет. Говорят, раньше проблем с водой у них не было. Только в последнее время сырость в подвале начала не на шутку вызывать тревогу. За картошкой – только в резиновых сапогах и в спецодежде.
Людмила Матвейчик, житель Гродно:
Какой капитальный!? Когда нам сделали крышу, то еще хуже стало – заливать стало больше. То ли они не подняли ковер на водостоки, то ли уклон там неправильный. Я воевала с ними. Сколько они стояли, столько я с ними воевала.
Ежегодно каждый житель производит 300 килограммов мусора. Как результат – существующие полигоны просто не справляются. Выход – в мусороперерабатывающих предприятиях.
Александр Лукашенко:
Для захоронения всего объема коммунальных отходов в Республике используется 168 полигонов и 1500 мини-полигонов в сельской местности.
Более 90% из них построены во времена СССР.
Мы знаем, что это за полигоны и мини-полигоны. Летая над страной, я это очень хорошо вижу. Новому министру природных ресурсов поставлена железная задача разобраться с теми, кто отвечает за эти полигоны, и особенно с теми, кто эти полигоны создает, где попало. То есть замусоривают леса, дороги, придорожные полосы и так далее. Вы знаете, о чем идет речь. Действуйте!
Мощности этих полигонов в настоящее время исчерпаны, эксплуатация не обеспечивает безопасного содержания отходов. Наиболее остро проблема стоит для нашей столицы.
На полигоне «Северный» за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 миллионов тонн отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки. И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров. И из космоса очень хорошо.
«Северный» – свалка, которая видна не то что с высоты птичьего полета – из космоса! Сегодня она закрыта. На ее месте вырос современный завод.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского городского исполнительного комитета:
Есть немало интересных подходов по более глубокой переработке мусора с извлечением всего ценного, что есть – вторичных материальных ресурсов. Есть мировой опыт, где глубина извлечения вторичных материальных ресурсов – более 50. А для этого надо еще другие технологии.
Перенимать опыт и вместе решать проблемы. Во Дворце Независимости совещание больше походило на мозговой штурм. Реформировать ЖКХ по примеру минского – вариант действенный. Например, внедрить по всей стране единую систему обращения граждан.
Александр Лукашенко:
Население в 115 шлет все претензии и заявки.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Все фиксируем, обрабатываем и независимо проверяем – выполнено или нет.
Александр Лукашенко:
В этой части, что плохо, если бы Мстиславский район или другой район имел единый центр заявочный и контроль за исполнением решений.
Андрей Шорец:
Объемы города большие – 750 тысяч лицевых счетов. Насколько в маленьком райцентре найдется возможность создать заказчика, нанять исполнителя и через контакт-центр проконтролировать.
Александр Лукашенко:
Вы говорите: «Во многих есть». А почему не во всех? Это же хорошо. Человек должен знать: в городе, агрогородке, маленьком городе – Мстиславле – или в деревеньке – по такому телефону позвони, и там будет твой зафиксирован звонок, и люди на это отреагируют. Вы что увидели в этом плохого, слабые места?
Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Мы можем найти плохой пример и в службе 115. сегодня неприемлемо для малых районных центров, допустим, создание этих служб. Эта система, которая ест, должна внедряться. Элементы ее необходимо внедрять везде. Только в каких объемах и для чего?
Вот вы коснулись темы лифтов. От того, что граждане будут нам звонить – не зависимо – в 115 или в облисполком, или еще куда-то – от этого лифт не отремонтируют. Для этого надо нам найти деньги и заменить.
Удачный опыт – работа хаус-мастеров. Но в регионах свой взгляд на эти вопросы.