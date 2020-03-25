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В борьбе с коронавирусом. Открыт благотворительный счёт для помощи белорусским медикам

25 марта 2020 06:59
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Новости Беларуси. Белорусы могут помочь медучреждениям в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министерство здравоохранения открыло благотворительный счёт для содействия больницам на фоне распространения COVID-19.  

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Многие граждане не остаются в стороне и выражают желание оказать безвозмездную помощь. 

Поступившие средства распределят в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.   

Они пойдут на закупку оборудования, защитных средств и лекарств, а также на оказание помощи больным.   

В борьбе с коронавирусом. Открыт благотворительный счёт для помощи белорусским медикам-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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