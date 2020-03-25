В борьбе с коронавирусом. Открыт благотворительный счёт для помощи белорусским медикам

Новости Беларуси. Белорусы могут помочь медучреждениям в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство здравоохранения открыло благотворительный счёт для содействия больницам на фоне распространения COVID-19.

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Многие граждане не остаются в стороне и выражают желание оказать безвозмездную помощь.

Поступившие средства распределят в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.

Они пойдут на закупку оборудования, защитных средств и лекарств, а также на оказание помощи больным.