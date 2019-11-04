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Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой

04 ноября 2019 10:48
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Поддержка государства – своеобразный стимул для того, чтобы двигаться в избранном направлении. Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время иностранец закончил здесь Горецкую сельхозакадемию, дипломную работу защитил на тему овцеводства

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой-1

Сириец Хамид Беларусь считает второй родиной. В советское время иностранец закончил здесь Горецкую сельхозакадемию, дипломную работу защитил на тему овцеводства. Когда в 2011 году на государственном уровне заговорили о развитии отрасли, Хамид Фарадж расценил это как сигнал к действию.

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой-4

Хамид Фарадж, фермер:
Есть восточная пословица: одна рука не хлопает, минимум нужно две. Нужна поддержка государства или государственных органов. Потому что государство – это мы, это работники района, области, министерства. И доходит до Президента. Спасибо Президенту – это не красивые слова, а на самом деле, за то, что он обратил внимание на овцеводство. 

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В Беларуси едва ли не на каждый вид животного, каждую растительную культуру, перспективную аграрную отрасль или проблему есть государственная программа, где по пунктам расписана стратегия развития.

От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой-7

Считает Беларусь второй родиной. Почему сириец решил переехать в деревню и разводить овец в Синеокой-9

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Абдул Хамид Фарадж # Фотофакт

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