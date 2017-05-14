Можно ли приучить школьников к здоровому питанию: вкусный эксперимент

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая и пусть вас не удивляет, что сегодня мы встречаемся не в стенах кулинарной студии, а рядом с гимназией. В гимназии проходит необычный кулинарный эксперимент. Знаете ли вы, чем перекусывают в школе ваши дети? Можете ли быть уверенным в том, что они питаются правильно?

Дети:

Чем я обычно перекусываю в школе? Я ем яблоко, печенье, банан. Яблоком, печеньем, конфетами и сушками. А так обычно ничего. Я обычно перекусываю фруктами и печеньем. Иногда перекусываю шоколадными конфетами, иногда меня угощает подружка, иногда я ем чипсы. Обычно я перекусываю яблоками, чипсами, батончиками и пирожками, которые дает мне мама. А я люблю бутерброды и яблоки. Иногда покупаю чипсы, в школу беру, иногда «Кока-колу» пью. Свои привычки дети берут от нас, взрослых. Настя – дочь ведущей рубрики «Здоровое питание» Алены Высоцкой, вдохновленная маминым примером, решила поставить настоящий эксперимент в школьной столовой.

В рамках научно-практической конференции для школьников она сделала работу, где решила не только выяснить, каковы пищевые привычки ее одноклассников, но и предложить им попробовать настоящую здоровую еду в качестве перекуса. Энтузиазм Насти, помноженный на мамин опыт, плюс помощь школьной столовой – и можно проводить интереснейшее кулинарное исследование, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Помните, мы в прошлом году с Настей на ее работе делали снеки? Из семян льна. Снеки из семян льна готовятся дома 5 часов. Мы решили попробовать: а что, если эти снеки приготовить в школьной столовой. Сколько времени на это понадобится, ведь они же вкусные. Оказалось, что в школьной столовой они готовятся всего два часа. Представляете? Первое, что убедительно доказал Настин эксперимент: в школьных столовых можно готовить здоровую еду.

Приготовить здоровую еду – полдела, ведь есть устоявшееся мнение: «Полезное не всегда вкусно».

Здоровый перекус – это несложно. Иногда важно просто объяснить, что такое полезная еда. Вы думаете, ваш ребенок не любит здоровую еду? Предложите ему варианты и, поверьте, обязательно найдется полезный продукт, который он будет есть с удовольствием. Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Это снеки, сейчас мы положим их в разные тарелочки.

Ребенок:

Это гранола. Там семечки, кунжут. Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

В ней сухофрукты, мед, лимонный сок, семечки, орешки и хлопья. Это как мюсли, только запеченные.

Это пророщенная пшеница, которая сделает наш коктейль не просто вкусным и сладким, а очень питательным и полезным. Вы знаете, что для того, чтобы зернышку пустить росточки, ему нужно иметь в себе очень много питательных веществ.

Дети:

Понравилось то, что мы готовили в школе Хочу, чтобы это появилось в школьных столовых. А больше всего мне понравились снеки из семян льна. Мне больше всего понравился коктейль из клубники, банана и семян. Мне очень понравилось, особенно чипсы из моркови и йогурт, который сделан из банана, клубники и семян. Сегодня мне понравилась сельдерей и морковь со всякими соусами.