Орбан сообщил, что Венгрия пока не будет решать судьбу изъятых у украинцев денег

Будапешт определится, как поступить с конфискованными у украинцев деньгами, когда будет выяснено, чьи они. Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

Ранее Национальным налогово-таможенным ведомством Венгрии были задержаны по подозрению в отмывании денежных средств 7 украинских граждан, в том числе бывший генерала спецслужб Украины, отвечавший за перевозку из Австрии в Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

По предположению Орбана, наличные и золотые слитки в действительности были ввезены в страну для поддержки проукраинской венгерской оппозиции.

Венгерская сторона обратилась к Киеву с требованием дать объяснения. По заявлению властей, все 7 украинских граждан депортируют из Венгрии.

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