Мама для 11 детей! Удивительная история Маргариты Галиновской из Жодино

Говорят, что чужих детей не бывает, а для нашей следующей гости это не просто красивая фраза, а смысл всей жизни. В студии – Маргарита Галиновская из Жодино. Мама, у которой не один, не двое, а 11 детей, и каждая из них со своей историей, со своим характером.

Как она все успевает? В чем черпает силы? И что такое женское счастье, когда ты – целый мир для целой команды?