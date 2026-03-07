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Мама для 11 детей! Удивительная история Маргариты Галиновской из Жодино

07 марта 2026 14:45
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Говорят, что чужих детей не бывает, а для нашей следующей гости это не просто красивая фраза, а смысл всей жизни. В студии – Маргарита Галиновская из Жодино. Мама, у которой не один, не двое, а 11 детей, и каждая из них со своей историей, со своим характером.

Как она все успевает? В чем черпает силы? И что такое женское счастье, когда ты – целый мир для целой команды?

Об этом мы поговорим с родителем, воспитателем, победительницей конкурса «Женщины года», удивительной мамой Маргаритой Галиновской.

Мама для 11 детей! Удивительная история Маргариты Галиновской из Жодино-2

Александр Стасевич, СТВ:
Мы погрузимся в 2006 год, когда вы работаете бухгалтером, у вас воспитывается дочь 12 лет, и вы решаете взять под опеку одного ребенка. И что происходит дальше?

Маргарита Галиновская, родитель-воспитатель дома семейного типа в Жодино:
Я работала в бухгалтерии еще в 2006 году. Вообще мы с мужем (у нас жилищные условия позволяли) хотели все время взять еще одного ребенка, потому что у нас своя дочка только одна была. Ну и как-то так. Я в тот момент вела расходы по 18 декрету, работала в бухгалтерии. И столкнулись с сектором по охране детства. Во что это вылилось? Подробности в видео.

# Семья # Маргарита Галиновская # Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

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