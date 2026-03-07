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Когда введут в эксплуатацию спорткомплекс «Динамо» – рассказал генеральный директор «Трест Минскпромстрой»

07 марта 2026 14:25
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Компания, для которой нет ничего невозможного. Краны этого треста работали при создании Дворца Независимости и «Минск-Арены», а строительные бригады укладывали первые плиты «Интеграла» и «Атланта». «Трест Минскпромстрой» за 80 лет не изменил главному принципу – строить качественно и надежно. На счету этой бравой строительной команды десятки возведенных и реконструированных объектов. Как созданная репутация помогает быть востребованными не только на внутреннем рынке, но и во многих регионах России, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Флагман промышленного строительства! Почему «Минскпромстрой» так востребован в регионах России.

Когда введут в эксплуатацию спорткомплекс «Динамо» – рассказал генеральный директор «Трест Минскпромстрой»-2

Юрий Горбунов, начальник общестроительного участка «СУ-№21»:
Я сейчас работаю на объекте реконструкции спортивного комплекса «Динамо».

Когда введут в эксплуатацию спорткомплекс «Динамо» – рассказал генеральный директор «Трест Минскпромстрой»-4

Олег Дашкевич, генеральный директор государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:
Такой тоже своеобразный объект. Заказчик его хочет максимально функционализировать, чтобы там было максимальное количество видов спорта. Вот, подбирает оборудование, значит, площади эти чтобы они трансформировались, там всякие завесы.

Когда введут в эксплуатацию спорткомплекс «Динамо» – рассказал генеральный директор «Трест Минскпромстрой»-6

Юрий Горбунов:
Реконструкция спорткомплекса «Динамо» подразумевала демонтаж старых конструкций. Кровли, фасады мы демонтировали. Какие-то перегородки там. Оставались только несущие стены и, в принципе, колоны. Мы предложили заказчику произвести реконструкцию еще административного здания. Потом мы предложили там свои цветовые решения внутри интерьеров. И получилось даже, наверное, лучше, чем было изначально задумано.

Важность таких объектов в том, что это, во-первых, сделано для людей, и в том, что ты, когда будешь ехать по городу, ты это видишь и говоришь, вот это я строил, вот это я строил. На таких объектах интереснее работать. Когда ты на виду, они тебя стимулируют. Мы уже готовимся к сдаче. То есть, уже все завершено, уже мы сделали очень красивый нарядный объект, и он сильно отличается от того, что было.

Сейчас уже у нас нарядные фасады, подсветка архитектурная. Изменилось даже внутреннее оснащение этих зданий. То есть, они стали уже отвечать более современным нормам.

Когда введут в эксплуатацию спорткомплекс «Динамо» – рассказал генеральный директор «Трест Минскпромстрой»-8

Олег Дашкевич:
И там будет и художественная гимнастика, спортивная гимнастика, и единоборство всевозможное. И волейбол, и футбол, и теннис, только там бассейна нет, а остальное все там представлено. Ну вот, планируем в этом году этот объект водить эксплуатацию.

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