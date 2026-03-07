Что главное в женской миссии и какие инициативы проводит БСЖ? Рассказала заместитель председателя

Юрий Царев, ведущий: Скажите, пожалуйста, что для вас в этой жизни, наверное, самое важное с точки зрения, понятное дело, это может быть высокопарность какая-то, но все-таки какой-то женской и материнской миссии?

Говорят, что женщина состоялась, если она реализовала себя в трех ипостасях. Как мама, как профессионал и как общественный деятель. Наши гости – яркий пример того, что такое возможно.

Инна Солдатенко, заместитель председателя Белорусского союза женщин, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Вот вы сами обозначили. Действительно, моя материнская миссия – быть мамой, растить своих любимых детей. Это счастье. И я горжусь, что у меня очень классные дети. И я надеюсь, что когда они вырастут, они меня сделают счастливой бабушкой. И я желаю всем женщинам познать это счастье. Потому что мне кажется, какие бы мы должности не занимали, каких бы мы высот не достигали, все-таки когда у тебя есть дети, это твое продолжение, это твоя гордость.

И я желаю всем чувствовать это.

Юрий Царев:

Белорусский союз женщин постоянно активен. Вашей активности можно даже позавидовать. Поэтому давайте сейчас нашим зрителям расскажем о самых ближайших и, может быть, самых долгоиграющих инициативах, которые Белорусский союз женщин сейчас осуществляет.

Инна Солдатенко:

В 2026 году мы будем работать в рамках утвержденного плана, республиканского плана, который посвящен Году белорусской женщине. Этот план формировался инициативами большого количества ведомств и министерств и ряд инициатив будут поддержаны на очень высоком уровне. Конечно же, мы не отошли от наших традиционных акций «Здоровье женщины – здоровье нации».

Мы их расширили, мы даже внесли туда небольшие такие поправки, внесли инициативу, чтобы о здоровье мужском женщины говорили, и мужчины тоже. Конечно же, наши инициативы по поддержке женщин, которые находятся в социально опасном или уязвимом положении, мы от них никогда не отступим. Мы всегда будем их реализовывать.

Но у нас очень много новых инициатив. Это создание женского радио. «Есть девчонка одна» – потрясающий конкурс, про это можно говорить бесконечно. Эта инициатива зарядила всю страну, мы собираем со всей страны наших участниц. Сейчас проходят отборочные этапы. От нашего РНПЦ будет участвовать потрясающая конкурсантка. Надеюсь, она выйдет в финал.