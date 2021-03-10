Новости Беларуси. Техническое обновление медучреждений продолжается. Шесть компьютерных томографов поступят в стационары Минска до конца марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Техническое обновление медучреждений продолжается. Шесть компьютерных томографов поступят в стационары Минска до конца марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новинки ожидают в 6-й и 10-й клиниках, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, и Минском клиническом центре фтизиопульмонологии.
В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили 10 новыми аппаратами КТ. Сейчас в системе здравоохранения столицы уже 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ и 9 ангиографов.