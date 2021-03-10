Григорий Азарёнок о мистике в мировой политике: что, если весь человеческий мир сейчас хотят превратить в Бедлам?

Новости Беларуси. Никто не скрывает, что многое в политике скрыто от глаз. Практически во всех государствах так называемой передовой демократии места принятия решений тщательно скрыты и дистанцированы от публичных президентов и парламентов. Различные исследования позволяют утверждать, что в своих поступках закулисные игроки не всегда имеют в виду сугубо прагматичный расчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок попытается приоткрыть завесу в своей программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Нам говорят: не стоит искать черную кошку в темной комнате. Нас убеждают, что ее там просто нет. А я уверен, что есть. Что откуда-то подул ветер и как бы случайно хочет погасить свечу. И еще я знаю, что наши оппоненты темнят, ой темнят… На первый непросвещенный взгляд, взгляд профана, белорусские змагары не имеют ничего общего с мистикой. Но так только кажется. Никто не пробовал ответить на вопрос: а что случилось? Почему человек 26 лет жил при Президенте Лукашенко, и его это либо устраивало, либо не особо волновало, и вдруг он словно стал одержимым? Почему из-за этого начали рушиться семьи? Почему оппозиционеры готовы буквально убивать всех тех, кто с ними не согласен? Ведь это больше, чем политика.

Григорий Азаренок:

Мы помним, главная шутка Дьявола – убедить всех, что его не существует. Но есть одна маленькая зацепка. Очень уж мил нашим оппонентам образ Гая Фокса. Многие не подозревают, кто это. Что ж, расскажем. Английский дворянин, нацепивший маску с безумной улыбкой для того, чтобы взорвать здание с целью убийства короля. Мировая литература знает, кто и что прячется под маской благонравия. Небольшое отступление. Раньше в Лондоне существовало библейское аббатство Вифлеем. Но просвещенные мужи решили, что из него нужно сделать сумасшедший дом, и назвали его Бедламом. Вифлеем – Бедлам. Тоже шуточное сочетание слов?

Григорий Азаренок:

А что, если весь человеческий мир сейчас хотят превратить в Бедлам? И здесь непременно нужны маски. На личину наркомана, преступника и убийцы Флойда нацепили маску невинной жертвы расизма и снесли неугодного президента США. Есть такой персонаж – Сюзан Розенберг. В 1983 году она хотела взорвать бомбу в здании конгресса США и была приговорена к 58 годам тюрьмы. Получила помилование от Клинтона под давлением таких известных людей, как философ и писатель Ноам Хомский и радикальный адвокат Уильям Канстлер. Теперь эта «реинкарнация» Гая Фокса – вице-президент по сбору финансовых средств Black Lives Matter. Единожды примерив маску сумасшедшего убийцы, снять ее не так просто. Говоря о западном мире, можно однозначно утверждать: Бедлам там полностью уничтожил Вифлеем. В школах на уроках толерантности христианским детям запрещают носить кресты. С самого юного возраста им внушают, что они могут выбрать из десятков полов. Вытравливается праздник Рождества Христова, его заменяют безликим X-масом. Такое ощущение, что место законной власти уже занял кто-то другой. И его нам показывают. Показывает Голливуд.

Григорий Азаренок:

Еще один улыбчивый персонаж – злой клоун Джокер. Клоун-маньяк, клоун-убийца. А ведь карточные игры – это не просто развлечение. Не зря к ним всегда прибегают различные ведьмы и колдуны. Что за карта джокер? Это карта-пустышка, самая слабая. Но она оборотень, она может притвориться кем угодно и в конце концов бьет короля. И если мы посмотрим на созвучие английских слов clown и crown – корона, то эти подсказки дают нам некоторое понимание. Может быть поэтому нам впаривают на первый взгляд смешных персонажей, якобы возникших из ниоткуда – комиков, домохозяек и блогеров?

Григорий Азаренок:

Есть в Швейцарии тихий городок Базель. На первый взгляд в мировой геополитике его значение невелико. Но его всегда называли городом Василиска. По преданию, в древности здесь было убито чудище с хвостом змеи. С тех пор Василиск – знак города. И по какой-то странной случайности именно Базель является одним из центров так называемой мировой закулисы. Созданный здесь Банк международных расчетов стал важным элементом секретной финансовой системы. Не афишируемая часть деятельности этой организации состоит в формировании тайного запаса золота. Кроме того, в Базеле базируется комитет по банковскому надзору. Он придает видимость легитимности принципу неполного покрытия обязательств банками. Такая система и позволяет им делать деньги из воздуха, проще говоря. В общем, город-банкир, город Василиска напоминает легенду об охраняющем древний клад драконе.