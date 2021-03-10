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Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?

10 марта 2021 16:17
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Новости Беларуси. Названы лучшие медучреждения Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивались качество обслуживания, оснащение и инновационные подходы в лечении. В списке победителей – Молодечненская центральная и 2-я борисовская больницы. Первой среди участковых стала Старицкая в Копыльском районе.

Оценила качество обслуживания и пообщалась с пациентами Алеся Иванова.

Роман Шиян работает фельдшером зубной амбулатории уже 16 лет. После учебы в Слуцком медколледже распределился в Старицкую участковую больницу. На работе познакомился с будущей женой и задержался в Копыльском районе. В день принимает от 12 до 15 пациентов. Каждому – внимание и профессиональное лечение.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-1

Роман Шиян, фельдшер зубной амбулатории Старицкой участковой больницы:
Пациентов достаточно, сейчас, в связи с эпидобстановкой, их насобиралось вообще огромное количество, потому что люди не лечили долгое время, где-то были запреты, только оказание экстренной помощи. В данный момент все уже возобновили плановое лечение.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-4

А вот заведующая больницей Вероника Торотько пришла 5 лет назад в уже сложившийся коллектив. После окончания Гродненского медуниверситета по специальности «педиатрия» прошла переподготовку на врача общей практики. Именно любовь к своей работе и пациентам помогла молодому врачу самоутвердиться и найти общий язык с опытными коллегами.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-7

Вероника Торотько, заведующая Старицкой участковой больницы:
За время моей работы наша больница трижды получала награды в виде почетной грамоты и занимала первые места в районе за качественное медицинское обслуживание. Я считаю, что наш коллектив весьма достойно оправдывает эти награды, потому что он сплочен, трудолюбив, он подходит ответственно к своей работе, с преданностью своей работе и с чуткостью и пониманием к каждому человеку.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-10

Мальвина Петровна и Галина Ивановна в силу возраста в больнице бывают часто: постоянный мониторинг за состоянием здоровья. И обслуживанием подруги всегда довольны.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-13

Мальвина Бельмач:
Конечно, нравится. Наша больница самая лучшая. И отношение хорошее, и вообще, и лечение хорошее.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-16

Галина Харитончик:
Обслуживание хорошее, все нормально. Приветливые все девчата. Глядят хорошо.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-19

Алеся Иванова, корреспондент:
Основные принципы, на которых строится работа в Старицкой участковой больнице, – чуткость, внимательность и интерес к делу. А еще профессионализм и современный подход в лечении.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-22

Сегодня в больнице обслуживается население из 37 деревень. А это более 2,5 тысячи человек, почти 500 из них – дети.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-25

Вероника Торотько:
Кроме нашей больницы, на территории участка находятся три фельдшерско-акушерских пункта, которые также действуют на оказание медицинской помощи. Стационар у нас оснащен на 20 коек, из них 10 коек терапевтического профиля, 3 дневного стационара и 7 медико-социальной помощи.

Обслуживается население из 37 деревень. В каких условиях работают врачи Минской области?-28

Коллектив больницы – это 32 человека. Кто-то пришел в профессию осознанно, кто-то – волей случая. Однако всех их объединяет одно – стремление сделать людей здоровыми.

# Медицина # общество # Алеся Иванова # Роман Шиян # Вероника Торотько # Мальвина Бельмач # Галина Харитончик # Фотофакт

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