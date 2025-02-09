Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?

В конце января Президент лично вручил государственные знаки отличия тем, кто держит высокую планку и задает уровень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Составляющие белорусского качества известны: это безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. То, что и символизирует этот важный знак отличия.

Сейчас мы будем проверять показатель блеска. Блеск покрытия должен быть не менее 50 %. После замеров мы видим, что среднее значение блеска 56,8.

Вот так происходит контроль качества готовой продукции в лаборатории лакокрасочного предприятия. Это едва ли не самый важный процесс производственной цепи. С помощью специальных приборов инженер проверяет необходимые показатели. Условная вязкость, твердость, эластичность покрытия. Все ради того, чтобы гарантировать потребителю идеальный цвет на века.

Евгения Лыщик, ведущий инженер лаборатории готовой продукции предприятия по производству лакокрасочных изделий:

У нас есть определенные заданные нормы, и в соответствии с этими нормами мы проверяем, чтобы наш продукт ложился. Если он не вкладывается, мы повторяем отбор проб, удвоенный уже, и заново проверяем эту продукцию.

В цветовой палитре больше 3 тысяч оттенков. Вот так, словно кухонным миксером, краска перемешивается до однородной консистенции. Эмаль ПФ-115 использовали еще в советские годы. Со временем технологию усовершенствовали. Сегодня с этой лакокраской, пожалуй, знаком каждый, кто когда-либо делал ремонт в доме. Но перед тем, как попасть в руки потребителю, материал проходит множество этапов. Основной технологический процесс происходит в отделении бисерных мельниц. Именно благодаря этому оборудованию на предприятии и удалось заметно улучшить качество эмали.

Жанна Мишкинь, начальник участка производства № 2 предприятия по производству лакокрасочных изделий:

У нас прошла реконструкция и были установлены бисерные мельницы. Они закрыты полностью, герметичны. Это хорошо и для эмали, и плюс для работников, которые работают с этой эмалью.

Эмаль обходит конкурентов по всем показателям. Во-первых, краска отличается своей универсальностью. От окон и дверей до тракторов и самосвалов в прямом смысле делает мир ярче. Кроме того, эмаль сверхустойчива к изменениям температуры от -50 до +60 градусов, а присвоение товару государственного знака качества и вовсе расширила для производства палитру не только красок, но и возможностей.

Андрей Гурчин, директор предприятия по производству лакокрасочных изделий:

То, как мы пришли к знаку качества, это, в первую очередь, отзывы клиентов. Поскольку, продавая порядка 4 тысяч тонн в год и при этом не получая негативных отзывов, наверное, это основа. В настоящее время мы разрабатываем и внедряем лакокрасочные материалы для окраски автотранспорта. Это и трактора наши, МАЗ, БЕЛАЗ. Идет разработка материалов для окраски «Джили».

В зависимости от оттенка процесс приготовления эмали занимает от суток до недели. Не менее важный пункт – довести цвет до идеала. Это задача колористов. Зоркий глаз и никакой магии. Колеровка происходит в специальной лаборатории. В помощь – дневной свет и осветительные приборы.

Наталья Мулица, колорист предприятия по производству лакокрасочных изделий:

Нам не хватает, допустим, серой краски, что-то красного нам не хватает. Мы добавляем красный пигмент.

На вкус и цвет конкурентов нет. Это про белорусских производителей. На этой кондитерской фабрике уж точно все в шоколаде. Темный деликатес под звучным названием «Президент» уже стал брендом нашей страны. Настоящая находка для гурманов – эксклюзивная тройка. Вместе с технологами над ее рецептурой работал сам глава государства. Линейка из трех видов горького шоколада из какао-бобов без добавления сахара. Теперь со знаком качества.