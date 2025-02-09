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Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?

09 февраля 2025 17:54
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В конце января Президент лично вручил государственные знаки отличия тем, кто держит высокую планку и задает уровень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Составляющие белорусского качества известны: это безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. То, что и символизирует этот важный знак отличия.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-2

Сейчас мы будем проверять показатель блеска. Блеск покрытия должен быть не менее 50 %. После замеров мы видим, что среднее значение блеска 56,8.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-4

Вот так происходит контроль качества готовой продукции в лаборатории лакокрасочного предприятия. Это едва ли не самый важный процесс производственной цепи. С помощью специальных приборов инженер проверяет необходимые показатели. Условная вязкость, твердость, эластичность покрытия. Все ради того, чтобы гарантировать потребителю идеальный цвет на века.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-6

Евгения Лыщик, ведущий инженер лаборатории готовой продукции предприятия по производству лакокрасочных изделий:
У нас есть определенные заданные нормы, и в соответствии с этими нормами мы проверяем, чтобы наш продукт ложился. Если он не вкладывается, мы повторяем отбор проб, удвоенный уже, и заново проверяем эту продукцию.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-8

В цветовой палитре больше 3 тысяч оттенков. Вот так, словно кухонным миксером, краска перемешивается до однородной консистенции. Эмаль ПФ-115 использовали еще в советские годы. Со временем технологию усовершенствовали. 

Сегодня с этой лакокраской, пожалуй, знаком каждый, кто когда-либо делал ремонт в доме. Но перед тем, как попасть в руки потребителю, материал проходит множество этапов. Основной технологический процесс происходит в отделении бисерных мельниц. Именно благодаря этому оборудованию на предприятии и удалось заметно улучшить качество эмали.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-10

Жанна Мишкинь, начальник участка производства № 2 предприятия по производству лакокрасочных изделий:
У нас прошла реконструкция и были установлены бисерные мельницы. Они закрыты полностью, герметичны. Это хорошо и для эмали, и плюс для работников, которые работают с этой эмалью.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-12

Эмаль обходит конкурентов по всем показателям. Во-первых, краска отличается своей универсальностью. От окон и дверей до тракторов и самосвалов в прямом смысле делает мир ярче. Кроме того, эмаль сверхустойчива к изменениям температуры от -50 до +60 градусов, а присвоение товару государственного знака качества и вовсе расширила для производства палитру не только красок, но и возможностей.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-14

Андрей Гурчин, директор предприятия по производству лакокрасочных изделий:
То, как мы пришли к знаку качества, это, в первую очередь, отзывы клиентов. Поскольку, продавая порядка 4 тысяч тонн в год и при этом не получая негативных отзывов, наверное, это основа. В настоящее время мы разрабатываем и внедряем лакокрасочные материалы для окраски автотранспорта. Это и трактора наши, МАЗ, БЕЛАЗ. Идет разработка материалов для окраски «Джили».

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-16

В зависимости от оттенка процесс приготовления эмали занимает от суток до недели. Не менее важный пункт – довести цвет до идеала. Это задача колористов. Зоркий глаз и никакой магии. Колеровка происходит в специальной лаборатории. В помощь – дневной свет и осветительные приборы.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-18

Наталья Мулица, колорист предприятия по производству лакокрасочных изделий:
Нам не хватает, допустим, серой краски, что-то красного нам не хватает. Мы добавляем красный пигмент.

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-20

На вкус и цвет конкурентов нет. Это про белорусских производителей. На этой кондитерской фабрике уж точно все в шоколаде. Темный деликатес под звучным названием «Президент» уже стал брендом нашей страны. 

Настоящая находка для гурманов – эксклюзивная тройка. Вместе с технологами над ее рецептурой работал сам глава государства. Линейка из трех видов горького шоколада из какао-бобов без добавления сахара. Теперь со знаком качества. 

Белорусский знак качества. Какую продукцию отметили наградой?-22

Алеся Иванова, корреспондент:
Специально для этой серии шоколада технологи купажировали лучшие сорта какао-бобов. Их поставляют из четырех стран мира. Это Кот-д’Ивуар, Колумбия, Венесуэла и Эквадор. Именно благодаря смешиванию какао-бобов и удается получить эксклюзивный вкус горького шоколада с приятной кислинкой и неповторимыми орехово-цветочными нотами.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси

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