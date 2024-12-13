«Марафон единства» в Барановичах – посетили предприятие по производству фирменных шопперов

Мастер-классы от именитых артистов, встречи с партнерами по производству, выставки и калейдоскоп ярких эмоций и впечатлений. Барановичи принимает масштабную общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это утро для работников крупного хлопчатобумажного предприятия началось с музыкальной разминки. Проект «Разам працуем, разам спяваем» привез по-настоящему зажигательное шоу. Концертная площадка прямо в цеху. Любимые песни в исполнении звезд белорусской эстрады подарили заводчанам отличное настроение на целый день.

Мы очень рады, что такой замечательный праздник пришел к нам, посреди рабочего дня. Очень светлая атмосфера, очень классное настроение, хорошие песни. Барановичское хлопчатобумажное объединение – это крупнейший производитель текстиля полного цикла – от переработки хлопка до выпуска готовых швейных изделий. Сегодня фабрика широко известна благодаря производству высококачественного постельного белья. В месяц здесь выпускают порядка 70 тысяч комплектов. А еще завод принимает самое активное участие в создании мерча для «Марафона единства», именно здесь производят фирменные шопперы.

Наталья Волчецкая, руководитель проекта «БПХО» Оршанского льнокомбината:

Это наша гордость. Только потому, что ткачество. Соткана ткань, нанесена цифровая печать, раскроен, отшит нашими специалистами предприятия. Поэтому мы с радостью осознаем то, что мы причастны к празднику. Свои производственные двери для гостей марафона распахнул и промышленный флагман «Торгмаш». На предприятии выпускают широкую линейку машин и оборудования для общепита и торговли. С особенностями производства познакомились блогеры.

Валерия Бриль, блогер:

Белорусскому народу есть чем гордиться. Мы очень рады, что пришли на предприятие, посмотрели продукцию, производство. Это настолько масштабное производство. Эта продукция нужна белорусскому народу, нужна в школах, нужна на наших предприятиях.

Влад Ольшевский, блогер:

Очень круто, когда ходишь по общественным заведениям, либо в столовых и все эти экспонаты реально функционируют, работают и весь производственный цикл, который есть на «Торгмаше» полностью импортозамещен. Параллельные миры, которые лучше бы никогда не пересекались. Фотовыставку БЕЛТА впервые представили на железнодорожном вокзале Барановичей. История белорусского суверенитета, красноречиво рассказанная в фото – вместо тысячи слов. Заглянуть в будущее страны – за горизонт – можно на выставке Национальной академии наук Беларуси – тоже премьера марафона. Более сотни разработок – от новейших лазерных и генетических до настоящих драгоценностей. Беларусь одна из немногих стран в мире, кто владеет уникальной технологией.

Василий Гурский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Это только лишь малая часть тех разработок, которые наши ученые разработали за последние годы и которыми, действительно, наша страна может гордиться. Это и разработки в сфере биотехнологий, разработки в сфере искусственного интеллекта, это оптика и лазерная техника, которая и производится, и активно экспортируется. Это высокотехнологичная, наукоемкая продукция.