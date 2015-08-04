Сборная команда Беларуси отправилась на чемпионат мира по профобразованию среди молодежи

Новости Беларуси. Сборную команду нашей страны сегодня, 4 августа, торжественно проводили в Бразилию, где пройдет чемпионат мира по профобразованию среди молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские участники поборются в 15 номинациях. Это автомобильные технологии, информационные сети, дизайн костюма, кулинарное и парикмахерское искусство.

Наша страна в этих соревнованиях проявит себя впервые. До этого белорусы состязались на подобном чемпионате среди стран СНГ и привезли 1 золотую и 16 серебряных медалей.

Аркадий Шкляр, ректор Республиканского института профессионального образования:

Для нашей страны крайне важно, что мы заполучили доступ к современным квалификациям, к описанию их компетенций. Мы сегодня можем и будем это делать, и уже делаем. Изменяем квалификационные требования к специалисту, меняем типовые учебные планы и программы для того, чтобы наши ребята получали те знания и умения, которые соответствуют современным требованиям, инновационным технологиям.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы работаем в том направлении, чтобы после окончания училища или средне-специального заведения – колледжа выпускник имел не одну, а несколько профессий, несколько компетенций. И потом в дальнейшем, во время своей работы, мог прийти и повысить свою квалификацию. Вот чем принципиально отличается учеба в колледже от просто каких-то курсов.