Супермарафон украинского инвалида-колясочника «За мир и дружбу» завершился в Могилёве 4 августа

Новости Беларуси. 5 дней в пути на инвалидной коляске. Украинский спортсмен на хэнд-байке преодолел более полутысячи километров. Свой супермарафон «За мир и дружбу» инвалид 1 группы Дмитрий Васильцов посвятил укреплению дружественных связей между Украиной и Беларусью. Конечным пунктом белорусский Могилев марафонец выбрал не случайно. Именно с инваспортменами этого города установились дружественные связи.

За плечами Дмитрия Васильцова больше двух десятков серьезных испытаний. Украинский инвалид-колясочник не единожды лидировал в 42-километровых марафонах в разных странах. Но на такое серьезное испытание отважился впервые.

Ирина Недобоева, СТВ:

Этому путешествию больше чем в полтысячи километров предшествовали 2 года серьезной подготовки. Тренировки начинались с преодоления малых расстояний. Потому как, по словам марафонца, приноровиться к этому хэнд-байку, то бишь ручному велосипеду, было не так уж и легко.

Свой марафон Дмитрий начал с родного украинского города Шостка 5 дней назад. Лишь остановки на ночлег, а утром — снова за педали.

Дмитрий Васильцов, марафонец (Украина):

Чувство удовлетворения есть. Когда приближаешься к финишу — приятные ощущения.

Олег Юрков, председатель Могилёвской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников:

Несмотря на свою инвалидность, на трудное время, понимание того, что мы остаемся соседями, друзьями и братьями, посвятить свой марафон за мир и дружбу.

На финишной прямой, в Могилеве, Дмитрия встретили белорусские коллеги. Они вместе проехали по городу на Днепре.

Дмитрий Васильцов, марафонец (Украина):

Понравилось, чистенько, убрано. Чувствуется хозяйская рука. Мне очень приятно, что вы сохраняете мир и чистоту в вашей стране.

К слову, Дмитрий уже не раз становился рекордсменом национального реестра рекордов Украины. Преодоление тяжёлой болезни, работы над собой и как итог 500-т километровый марафон — всё это демонстрируют силу воли человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.