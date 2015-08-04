Эмоциональные болельщики: болеть, но не «переболеть»… Как сказываются на здоровье их переживания за команду?

Жизнь болельщиков опасна и труда! Ведь, переживая за любимую команду, вы рискуете получить не только выброс адреналина, но и инфаркт миокарда... Нешуточный накал страстей, мощный соревновательный инстинкт, стресс... Все это негативно влияет на организм.

Виктор с друзьями - болельщики со стажем. Ни один важный матч не проходит без их внимания. Хоть парни и переживают за разные команды, эмоции, которые они испытывают во время игры, во многом схожи.

Будучи молодыми и здоровыми, наши герои отделывались лишь непродолжительными депрессиями. Но бывают случаи и похуже.

К примеру, несколько лет назад, когда российские футболисты разбили голландцев, в кардиологическое отделение одной из клиник врачи доставили десятки болельщиков. Повод для госпитализации — сердечный приступ. К счастью, в Беларуси таких случаев не было. Но спасть жизни прямо на стадионах медикам приходилось.

Мир спорта непостоянен и скачков настроения не избежать. Однако скачет ещё и давление. Врачи советуют особенно впечатлительным поберечь нервы и соблюдать простые рекомендации.

Чтобы не провоцировать гипертонический криз и острый коронарный синдром, надо постоянно двигаться. Пассивно вести себя на трибунах могут позволить себе только случайные безучастные зрители. Но если вы не относитесь к их числу, врачи советуют болеть за любимую команду активно. В общем, свистеть, дудеть, громко аплодировать и исполнять победный танец во время матчей не возбраняется, а наоборот, рекомендуется.

Тем, кто страдает от стенокрадии, сахарного диабета, артериальной гипертензии, атеросклероза – записываться в ряды рьяных фанатов не стоит. Лучше приберечь свои эмоции.

И помните, любой матч – это всего лишь игра и не стоит принимать ее близко к сердцу.