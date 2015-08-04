Социолог Кристиан Хэрпфер: Удовлетворённость качеством жизни у белорусов выше, чем в других странах

Новости Беларуси. Удовлетворённость качеством жизни у белорусов выше, чем в других странах. Об этом 4 августа сообщил журналистам известный европейский социолог Кристиан Хэрпфер. В эти дни он находится с визитом в Беларуси.

Кристиан Хэрпфер — известный социолог, профессор политологии на факультете политики и международных отношений Абердинского университета в Шотландии. В 2009-м году назначен директором исследовательского проекта «Евразийский барометр», с 2013-го ещё и глава Ассоциации «Всемирное исследование ценностей». Одна из самых масштабных его работ была начата ещё в конце восьмидесятых. С тех пор Кристиан Хэрпфер исследует политические и социальные трансформации в Центральной и Восточной Европе. Среди его известных исследовательских проектов — «Здоровье в переходный период», «Новый индекс демократии» и другие.

Вот уже более 20 лет Кристиан Хэрпфер в курсе политической, экономической и социальной жизни стран постсоветского пространства. За это время проведено далеко не одно исследование. Поэтому, как отметил социолог, есть с чем сравнивать. К примеру, за эти годы в Беларуси увеличился так называемый горизонт планирования. Другими словами, расширились временные рамки, на которые человек может построить свои планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристиан Хэрпфер, профессор политологии на факультете политики и международных отношений Абердинского университета (Великобритания):

Если вспоминать Беларусь 20 лет назад, то тогда все говорили о неопределённости своего будущего. Когда мы записывали интервью в девяностых, то люди рассказывали: мы не знаем, что будет происходить и что будет с моей семьёй. Среди населения была большая ностальгия по Советскому союзу, где уже всё знали и об экономической системе, и о пенсионной, где была стабильность. Сейчас, спустя 20 лет, мы можем говорить об увеличении чувства стабильности, уверенности в своём будущем, будущем своей семьи и детей, чувстве безопасности.