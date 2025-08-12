Новое направление для путешествий. Национальный авиаперевозчик запускает чартеры во Вьетнам. Уже через два месяца, 12 октября, первый рейс выполнит новый дальнемагистральный самолет, который недавно появился во флоте компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перелеты будут выполняться из Минска на остров Фукуок. Это один из самых известных курортов Вьетнама. Он находится в Сиамском заливе рядом с Камбоджей. Знаменит своими красивыми пляжами, коралловыми рифами, живописными рыбацкими деревнями, водопадами и фермами по выращиванию жемчуга. Рейсы планируется выполнять один раз в 10-11 дней.