Национальный авиаперевозчик запускает чартеры во Вьетнам

Школы, выпускники и вступительная кампания – что изменилось? Обсудили эксперты

Как выпускники выбирают будущее место учебы? Почему классы по направлениям действительно нужны? Чем отличаются школы от гимназий? И стоит ли прибегать к услугам репетиторов для подготовки к ЦЭ? На эти и не только вопросы ответили в ток-шоу «По существу».