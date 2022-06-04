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Вырос спрос на платную медицину в госклиниках в выходные. Олег Руммо о плюсах этой практики в Беларуси

04 июня 2022 08:47
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают рост обращений за платными медуслугами в госклиники в выходные и праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в нашей стране проводят эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в государственных центрах сверх установленного гарантированного объема бесплатной помощи. Участвуют 18 медучреждений.

Вырос спрос на платную медицину в госклиниках в выходные. Олег Руммо о плюсах этой практики в Беларуси-1

К такой практике подключился и Минский научно-практический центр хирургии, транспланталогии и гематологии. Сейчас здесь активно ведется запись. На платной основе в выходные и праздники здесь доступны стоматология, эстетическая медицина, косметологические процедуры, различные обследования, которые касаются в том числе стволовых клеток.

Вырос спрос на платную медицину в госклиниках в выходные. Олег Руммо о плюсах этой практики в Беларуси-4

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Выполняя абсолютно все спектры операций, начиная от банальной стоматологии, заканчивая какими-то сложными пластическими операциями либо операциями челюстно-лицевой хирургии, мы, с одной стороны, это делаем безопасно, максимально безопасно для пациента. С другой стороны, мы привлекаем дополнительные средства для повышения зарплаты нашим сотрудникам. И для более эффективного использования дорогостоящего оборудования, которое кроме того, что само стоит определенных денег, оно еще требует серьезных ресурсов на расходные материалы.

Вырос спрос на платную медицину в госклиниках в выходные. Олег Руммо о плюсах этой практики в Беларуси-7

Эксперимент позволит выработать предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования порядка оказания платных медуслуг в государственных учреждениях здравоохранения. До 1 июля 2023 года Минздрав проанализирует результаты и отчитается правительству. В ведомстве подчеркивают, что эксперимент никак не скажется на объемах бесплатной помощи.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Олег Руммо # Фотофакт

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