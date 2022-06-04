Вырос спрос на платную медицину в госклиниках в выходные. Олег Руммо о плюсах этой практики в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают рост обращений за платными медуслугами в госклиники в выходные и праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в нашей стране проводят эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в государственных центрах сверх установленного гарантированного объема бесплатной помощи. Участвуют 18 медучреждений.
К такой практике подключился и Минский научно-практический центр хирургии, транспланталогии и гематологии. Сейчас здесь активно ведется запись. На платной основе в выходные и праздники здесь доступны стоматология, эстетическая медицина, косметологические процедуры, различные обследования, которые касаются в том числе стволовых клеток.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Выполняя абсолютно все спектры операций, начиная от банальной стоматологии, заканчивая какими-то сложными пластическими операциями либо операциями челюстно-лицевой хирургии, мы, с одной стороны, это делаем безопасно, максимально безопасно для пациента. С другой стороны, мы привлекаем дополнительные средства для повышения зарплаты нашим сотрудникам. И для более эффективного использования дорогостоящего оборудования, которое кроме того, что само стоит определенных денег, оно еще требует серьезных ресурсов на расходные материалы.
Эксперимент позволит выработать предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования порядка оказания платных медуслуг в государственных учреждениях здравоохранения. До 1 июля 2023 года Минздрав проанализирует результаты и отчитается правительству. В ведомстве подчеркивают, что эксперимент никак не скажется на объемах бесплатной помощи.