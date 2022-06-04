Вырос спрос на платную медицину в госклиниках в выходные. Олег Руммо о плюсах этой практики в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают рост обращений за платными медуслугами в госклиники в выходные и праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в нашей стране проводят эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в государственных центрах сверх установленного гарантированного объема бесплатной помощи. Участвуют 18 медучреждений.