Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея

Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году. О скоропостижной смерти сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Соболезнования родным и близким выразил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей был одним из самых ярких политиков современности. Более 10 лет возглавлял белорусский МИД. С 2008-го по 2012-й был главой Администрации Президента, до этого 8 лет помощником главы государства. Трудно переоценить вклад Владимира Макея в белорусскую государственность и дипломатию. Он был настоящим патриотом своей страны, всегда принципиально и твердо отстаивал позицию Беларуси на международной арене.