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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея

26 ноября 2022 17:28
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Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году. О скоропостижной смерти сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Соболезнования родным и близким выразил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея-1

Владимир Макей был одним из самых ярких политиков современности. Более 10 лет возглавлял белорусский МИД. С 2008-го по 2012-й был главой Администрации Президента, до этого 8 лет помощником главы государства. Трудно переоценить вклад Владимира Макея в белорусскую государственность и дипломатию. Он был настоящим патриотом своей страны, всегда принципиально и твердо отстаивал позицию Беларуси на международной арене.  

# Некролог # общество # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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