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Минские безработные станут машинистами метро: уже сформированы две учебные группы

29 февраля 2016 09:05
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Новости Беларуси. Безработных в Минске начали обучать профессии машиниста электропоезда. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович 29 февраля на оперативном совещании в мэрии, передает БелТА. Уже сформированы две группы для работы в минском метрополитене машинистами.

Жанна Романович отметила, что по сравнению с началом года спрос нанимателей на кадры снизился на 27%. На одного безработного приходится 0,8 вакансии. При этом в структуре вакансий почти 24% - в системе здравоохранения и оказания социальных услуг.

Также в Минске в 2016 году расширят перечень специальностей, которые могут освоить обратившиеся в службы занятости. В списке — специалист по логистике, секретарь и инспектор отдела кадров. Также можно будет пройти курсы тестировщиков программного обеспечения и специалистов по организации закупок.

# общество # Жанна Романович # Минское метро

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