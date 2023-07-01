Санкт-Петербургский ТЮЗ Брянцева завершает гастроли по Беларуси

Новости Беларуси. Старейший детский театр из Санкт-Петербурга находится с гастролями в Беларуси. Публика уже смогла оценить спектакли, которые презентовали россияне на сцене минского ТЮЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается закулисной жизни, то она наполнена деловой составляющей. Между Белорусским государственным академическим театром юного зрителя и Санкт-Петербургским Театром юных зрителей имени Александра Брянцева подписан меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает не только гастрольный и репертуарный обмен.

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:

Сейчас есть предложение, чтобы наш режиссёр Татьяна Самбук, которая уже поставила много спектаклей в Театре юного зрителя. И последняя премьера «Женя+Таня=любовь» по «Онегину» Пушкина закрывала 24-й международный фестиваль в ТЮЗе Брянцева. И это огромная честь для нас, что нам доверили такое мероприятие.

Светлана Лаврецова, директор Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А.Брянцева:

Конечно, мы планируем продолжать наши отношения, для нас это очень важно, но отношения завязались давно. Вера Полякова-Макей у нас была и на круглом столе, и вела в прошлом году творческую встречу с Милошем Биковичем на фестивале.