Рейсы вхолостую стали нормой. Водители-международники о заработках во время пандемии

Новости Беларуси. Грузоперевозки на уровне 2020 года, а пассажиропоток снизился в три раза. Что происходит на закрытых границах Беларуси? С таким вопросом к западным рубежам отправился наш брестский корреспондент.

Напомним, с 21 декабря в наземных пунктах пропуска со всеми соседями Беларуси начали действовать ограничения на выезд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мера стала вынужденной на фоне распространения COVID-19.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пассажирский пункт пропуска «Брест». Только в доковидное время границу здесь пересекали до 12 тысяч человек в сутки, а за год и вовсе больше 2 миллионов. Таким пустынным, как сегодня, его вряд ли кто-то вспомнит. С декабря ограничения на белорусской границе для пассажиров действуют и на въезд, и на выезд для иностранцев и граждан Беларуси, если на то нет особых обстоятельств: командировка, лечение, заболевание или смерть близкого родственника, а также дипломатический статус. Учеба и работа гарантируют пересечение границы только раз в полгода.

Павел Мисиюк, житель Бреста:

Просто выехать, но единственное, что опасаюсь в следующий раз, как оно будет. И температуру измеряют. Документы (трудовой договор, разрешение на въезд) – и поехал.

Валерьян Шкляр, житель Бреста:

Открыл визу, еду к сестре. Ей нужна помощь. Она живет за Варшавой. Радуюсь, что нет очередей. Плохо, что COVID. Автобус Брест – Бяла-Подляска ходит ежедневно, отправляется в сторону Польши. В салоне пять пассажиров. Потомственный водитель Рафаэль Новицки не скрывает: доволен и этим. Хотя перед пандемией пассажиров было в восемь раз больше. Чуть лучше себя перевозчики почувствовали только в праздники.

Рафаэль Новицки, водитель-международник (Польша):

У нас меньше работы. У нас в Польше работы нет на автобусах, только тут, на Брест, чтобы белорусов возить. А так ничего у нас больше нет. С польской стороны встречаем автобус Тересполь – Брест. Он совсем пустой. Кто знает, что такое брестское приграничье, поймет: так не бывало никогда.

Аркадюс Пендовски, водитель-международник (Польша):

Мы не зарабатываем, наша фирма терпит убытки. Ездим попросту, чтобы сохранить контракт. Мы два года старались его получить. Не выйдем – заберут рейс. Говорят, на наше место всегда найдутся люди. Там за границей – Тересполь. Там закрыты все магазины, потому что белорусы не приезжают, не делают покупок. Аркадюс Пендовски согласился работать за ползарплаты. Такие рейсы вхолостую стали нормой. В Тересполе Аркадюса ждут жена и пятилетний сын. Супруга работала реставратором. В пандемию и без того низкие заработки вовсе прекратились. Город в жестком локдауне.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сколько вы раньше могли в день заработать на автобусе? Аркадюс Пендовски:

Где-то 100 долларов. Каждый автобус приносит выручку. Я согласился работать за ползарплаты, только чтобы фирма сохранила контракт. Ко второй волне список эпидемиологически неблагополучных стран расширили до 146. Здесь, на границе, признают, что закрытие хоть и мера не самая популярная среди людей, зато дает свои результаты.

Ольга Карпук, помощник врача-эпидемиолога Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Опасными являются страны, но там все зависит от количества выявленных больных, от скорости распространения инфекции. Только по этому итогу они включаются в список. Если раньше в сутки пункт пропуска «Брест» пересекали до 3000-4000 человек, то сегодня меньше 1000. Но на каждый запрет есть свой находчивый гражданин, и таких оказалось немало.

Чтобы избежать самоизоляции и приостановки выезда на полгода, нерадивые «художники» рисуют липовые командировочные и поправляют даты в существующих.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Такие случаи участились с середины ноября прошлого года и, к сожалению, продолжаются до сих пор. При этом граждане забывают, что таким образом совершают уголовное преступление, которое наказывается вплоть до ограничения свободы сроком до двух лет. В настоящее время Брестской пограничной группой по таким фактам возбуждено уже пять уголовных дел. И это при условии, что пограничники готовы рассматривать каждую заявку индивидуально. Жизнь может предложить миллион сценариев развития событий и всё предусмотреть заранее невозможно.

Станислав Гребенюк, заместитель начальника отделения пограничного контроля ПП «Брест»:

Такие обстоятельства есть, они индивидуально рассматриваются и изучаются при каждом пересечении лицом государственной границы. Человек приезжает к нам в пункт пропуска, предъявляет по максимуму документы, которые подтверждают обстоятельства, и после этого, исходя из этих документов, мы принимаем по нему отдельное решение.