Санкции, инцидент с самолётом, отношения с Западом и миграция. Подробности интервью Александра Лукашенко Sky News Arabia

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал 19 июля интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Интервью продолжалось около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, взгляда Президента на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны. Один из вопросов касался темы нелегальной миграции через Беларусь в страны Евросоюза. Кроме того, интервьюера интересовало предстоящее участие Беларуси в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском государственном телевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.

Телеканал Sky News Arabia – арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку. Телеканал транслируется 50 миллионов домохозяйств через спутниковые и кабельные провайдеры, через интернет и мобильные приложения. Штаб-квартира Sky News Arabia расположена в свободной медиазоне Абу-Даби.