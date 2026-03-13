Муковозчик: западные элиты не видят дальше собственного носа

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Знаете, общеевропейцы даже на собственных ошибках учиться уже не в состоянии. Залезли в глубокую задницу и выбираться, похоже, не собираются. Они действительно деградировали. Они, и правда, дураки, эти западные политические элиты, не понимающие очевидного, не видящие дальше носа, наступающие на все те же грабли.

Смотрите, в Литве целый спикер Сейма признает: в 2021 году принимать решение об открытии тайваньского представительства было ошибкой. Требовалась значительно большая поддержка со стороны евросоюзников. То есть правильно мы с вами тогда еще видели и говорили, Литва была выбрана Брюсселем в качестве той моськи, которая должна была показать реакцию мирового слона. И она согласилась и охотно выполнила все то, что и должен делать европейский лимитроф, рассчитывая, видимо, на брюссельскую благодарность.

Однако, что с Литвой будет дальше, никого в Европе не интересовало. Китай же поступил неожиданно, просто вычеркнул страну из своих таможенных таблиц. Нельзя ничего ни ввести, ни вывести, ни продать, ни купить, ибо китайцы смотрят в компьютер, а нет такой страны.

Так те литовцы, что у них во власти, они дураки дважды. Потому что одной половиной понимают, цитирую, сказать, как есть, не грех, мы тогда остались такими единственными. А другой половиной все равно пытаются сесть на немыслимый шпагат. Необходимо нормализовать отношения с Китаем и укреплять экономические связи с Тайванем. Конец цитаты. Две половинки мозга, и обе дурацкие.

Двигаемся дальше. В Латвии электричество подорожало на 83 % в сравнении с прошлым сезоном. И это только за прошедшую зиму. А год ведь только начался. А цена на нефть растет с каждым днем. И возгласы правящих латышей про радость от выхода из БРЭЛЛ и обретенную наконец-то энергетическую независимость уже не звучат так звонко и задорно, как прошлой осенью.