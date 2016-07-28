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Самый молодой Герой Советского Союза 28 июля отмечает 100-летний юбилей

28 июля 2016 07:44
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Новости Беларуси. Герой Советского союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Человек-легенда Василий Мичурин 28 июля отмечает 100-летний юбилей.

Высокое звание ему присвоили ещё в 1940-ом

Он стал самым молодым  Героем Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

В Великую Отечественную он освобождал Беларусь. Прошёл с боями Польшу, Чехию, Восточную Пруссию. Брал штурмом Берлин.

Сегодня у Василия Сергеевича четверо внуков и шестеро правнуков.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза:
«Эх, дороги, пыль да туман...», – моя любимая песня. В годы войны мы дни рождения не справляли. Нет. Самое запоминающееся – это уже на территории республики. 

# общество # Ветеран войны

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