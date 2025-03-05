Почему ВНС – уникальный элемент народовластия? Политолог объяснил

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему ВНС отражает интересы всего белорусского народа и почему это уникальный элемент народовластия?
Андрей Лазуткин, политолог:
Давайте спросим у зала, кто важнее, Президент или ВНС по новой Конституции? Важнее Всебелорусское народное собрание. Так сделали специально, потому что после 2020 года это орган, который принимает решения в плане стратегии. Например, были такие классные люди, как Зеленский, Майя Санду, другие «хорошие» деятели, которые избирались, обещали одно. Допустим, мир с Россией, русский язык, конфессиональное согласие, все будет хорошо, а потом через год начинали делать совсем другое – американские базы, вступление в НАТО, вступление в Евросоюз.
Так вот, Всебелорусское народное собрание сейчас имеет право Президента поправить. Если мы его избираем в 2025 году, то уже в 2026-м будет импичмент, если он начнет нарушать какие-то программные документы. Какие-то документы – это Военная доктрина, Концепция нацбезопасности. Там написано, что мы союзник России, мы члены ОДКБ, мы выполняем определенные задачи. И вот это механизм сдерживания, потому что пока Президент Беларуси Александр Лукашенко – это вообще никакая не проблема. Но можно избрать хорошего человека потом, а окажется, что он нас немножко подведет. Чтобы не подвел, чтобы наши союзники Китай и Россия понимали, что у нас стратегия не поменяется, какого бы мы ни избрали Президента, есть такой орган.
Андрей Лазуткин:
Второй важный момент был связан с выборами. Сейчас делегаты Всебелорусского народного собрания утверждают итоги наших президентских выборов. Почему? Потому что был 2020 год, когда по улицам ходили полгода, рассказывали, что там 3 %, у Зеленского сегодня 4 % оказалось. У нас было 3 якобы. И вот улица должна решать, признавать итоги выборов или нет. И есть орган, который оценивает законность проведения выборов, заслушивает отчет Центризбиркома и говорит: да, выборы прошли хорошо. То есть никакое уличное вече или кто-то еще не будет избирать Президента в принципе никогда.
Евгений Пустовой:
Это элементы электорального суверенитета прежде всего.
Андрей Лазуткин:
Я бы сказал, что это два основных момента, для чего ВНС получило конституционный статус. То есть оно было и раньше, но сейчас по закону оно даже выше, чем Президент.