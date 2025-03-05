Почему ВНС – уникальный элемент народовластия? Политолог объяснил

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему ВНС отражает интересы всего белорусского народа и почему это уникальный элемент народовластия?

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте спросим у зала, кто важнее, Президент или ВНС по новой Конституции? Важнее Всебелорусское народное собрание. Так сделали специально, потому что после 2020 года это орган, который принимает решения в плане стратегии. Например, были такие классные люди, как Зеленский, Майя Санду, другие «хорошие» деятели, которые избирались, обещали одно. Допустим, мир с Россией, русский язык, конфессиональное согласие, все будет хорошо, а потом через год начинали делать совсем другое – американские базы, вступление в НАТО, вступление в Евросоюз. Так вот, Всебелорусское народное собрание сейчас имеет право Президента поправить. Если мы его избираем в 2025 году, то уже в 2026-м будет импичмент, если он начнет нарушать какие-то программные документы. Какие-то документы – это Военная доктрина, Концепция нацбезопасности. Там написано, что мы союзник России, мы члены ОДКБ, мы выполняем определенные задачи. И вот это механизм сдерживания, потому что пока Президент Беларуси Александр Лукашенко – это вообще никакая не проблема. Но можно избрать хорошего человека потом, а окажется, что он нас немножко подведет. Чтобы не подвел, чтобы наши союзники Китай и Россия понимали, что у нас стратегия не поменяется, какого бы мы ни избрали Президента, есть такой орган.