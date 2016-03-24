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Самый масштабный этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси начался 24 марта

24 марта 2016 07:11
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Новости Беларуси. Самый масштабный этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси начался 24 марта. Продлится он до 1 апреля и пройдет на территории всей страны. Всего задействованы будут около 7 тысяч военнослужащих, более 1100 единиц техники, из запаса призваны более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Отрабатываться будут вопросы комплексного огневого поражения, ведения разведки, радиоэлектронной борьбы. Для практических мероприятий приступили к выполнению задач по предназначению сил немедленного реагирования, которые также получили задачи с выходом на различные полигоны и совершение марша на незнакомые участки местности. Протяженность маршей будет доходить до тысячи метров.

# общество # Олег Белоконев # Вооруженные силы Республики Беларусь

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