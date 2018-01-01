Самый дорогой подарок в новогоднюю ночь. Репортаж из минского роддома

Новости Беларуси. Поздравления и самые дорогие подарки получают мамы и папы, которые в новогоднюю ночь стали родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 300 младенцев увидели свет с 31 декабря 2017 на 1 января 2018. Наша съемочная группа заглянула в РНПЦ «Мать и дитя», чтобы поздравить счастливых мам. Подарок к Новому году Екатерина получила за 20 минут до полуночи. Порадовать маму своим появлением на свет дочка Алина решила в последние мгновения 2017-го. «Это приятный сюрприз», – признается Екатерина, ведь малышку ждали в первых числах января.

Екатерина Млыновская:

У нас сроки были 1 января рождения нашей малышки. Но так получилось, что мы буквально 20 минут не дотянули, и наша Алинушка родилась в 23.40 – еще в старом году.

Впрочем, 31 декабря в Беларуси появились на свет около 250 малышей. А к этому моменту нового 2018-го увидели свет около 90 младенцев. Настоящие чудеса в праздничную ночь и самые дорогие для мам и пап «подарки».

Елена Латникова, заведующий отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Работать в новогоднюю ночь и 1 января – очень позитивно себя чувствуешь. В это время должны рождаться счастливые люди. В новогоднюю ночь у нас дежурили три врача акушера-гинеколога, три врача анестизиолога-реаниматолога, один неонатолог и бригада детской реанимации.

В РНПЦ «Мать и дитя» особого беби-бума в новогоднюю ночь не было. Сейчас здесь находятся более 30 мам. Кто-то совсем скоро с малышами отправится домой, а у кого-то последние часы перед появлением на свет долгожданных и уже любимых малышей.

Евгения Терешко:

Сама я из Гродно, приехала в Минск за подарком для мужа и для всей семьи. Все очень рады, очень радостное событие. Конечно, все очень переживают, как всё пройдет. Надеюсь, что всё будет хорошо, и в скором времени мы уже поедем домой к папе. Будет у нас мальчик, ждем очень.