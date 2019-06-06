Они участвовали в освобождении Лиозно. На Витебщине перезахоронили останки 36 красноармейцев
Новости Беларуси. Беларусь помнит. В Лиозненском районе 6 июня перезахоронили останки 36 красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили поисковики минувшей весной. Предположительно, погибли советские воины в середине войны при освобождении Лиозно. Удалось установить фамилии трех человек.
В последний путь их провожают, как героев. Под звуки оркестра, оружейные залпы и с благословения батюшки. Вокруг – известные люди, поисковики и дети. Таким когда-то был и Василий Голубовский.
Василий Голубовский, уроженец деревни Рублево:
Моя деревня находится буквально через лес, 2,5 километра. Поэтому детство прошло реально, когда я видел, ощущал и видел останки тех бойцов, захоронений, траншеи, осколки, снаряды. Все это напоминало о войне, когда мы ходили в лес по грибы.
Лиозненская земля обильно полита кровью советских воинов. Здесь долгие месяцы стоял фронт. Отсюда началась и освободительная операция «Багратион».
88 братских могил, где покоятся более 30 тысяч солдат. И с каждым годом поисковики поднимают из-под земли по несколько десятков человек.
По медали «За отвагу» удалось установить имя москвича Ростислава Опекаловского. По медали «За боевые заслуги» -- уроженца Курской области России Федора Борисова.
Анастасия Аласания, СТВ:
36 красноармейцев вечный покой обрели рядом с героем Великой Отечественной Митрофаном Питениным. Легендарный сапер, он был первым в Советском Союзе кавалером Ордена Славы всех трех степеней. И этот памятник установили по инициативе местных жителей.
Инициируют местные жители и поиски родственников погибших под Лиозно солдат. Например, недавно нашли медаль «За боевые заслуги» витебчанина Леонида Подласенко. Теперь ищут его близких, чтобы передать медаль. В торжественной обстановке. Как сегодня награду Опекаловского – москвичам. Всё это – белорусско-российская акция «Награда – внукам».