Они участвовали в освобождении Лиозно. На Витебщине перезахоронили останки 36 красноармейцев

Новости Беларуси. Беларусь помнит. В Лиозненском районе 6 июня перезахоронили останки 36 красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили поисковики минувшей весной. Предположительно, погибли советские воины в середине войны при освобождении Лиозно. Удалось установить фамилии трех человек.

В последний путь их провожают, как героев. Под звуки оркестра, оружейные залпы и с благословения батюшки. Вокруг – известные люди, поисковики и дети. Таким когда-то был и Василий Голубовский.

Василий Голубовский, уроженец деревни Рублево:

Моя деревня находится буквально через лес, 2,5 километра. Поэтому детство прошло реально, когда я видел, ощущал и видел останки тех бойцов, захоронений, траншеи, осколки, снаряды. Все это напоминало о войне, когда мы ходили в лес по грибы.

Лиозненская земля обильно полита кровью советских воинов. Здесь долгие месяцы стоял фронт. Отсюда началась и освободительная операция «Багратион».

88 братских могил, где покоятся более 30 тысяч солдат. И с каждым годом поисковики поднимают из-под земли по несколько десятков человек.

По медали «За отвагу» удалось установить имя москвича Ростислава Опекаловского. По медали «За боевые заслуги» -- уроженца Курской области России Федора Борисова.

Анастасия Аласания, СТВ:

36 красноармейцев вечный покой обрели рядом с героем Великой Отечественной Митрофаном Питениным. Легендарный сапер, он был первым в Советском Союзе кавалером Ордена Славы всех трех степеней. И этот памятник установили по инициативе местных жителей.