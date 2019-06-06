«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Какие цвета обстановки в квартире благотворно влияют на настроение?

Хотите заставить детей есть? Выберите жёлтую тарелку

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:

Предположим, пришли вы на кухню. Если вы сидите на диете, хорошо бы было, чтобы кухня была голубого цвета. Потому что у нас просто притупляется желание есть, и нам просто не хочется есть.