«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.
Какие цвета обстановки в квартире благотворно влияют на настроение?
Хотите заставить детей есть? Выберите жёлтую тарелку
Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
Предположим, пришли вы на кухню. Если вы сидите на диете, хорошо бы было, чтобы кухня была голубого цвета. Потому что у нас просто притупляется желание есть, и нам просто не хочется есть.
Если мы говорим об обратном результате, то оранжевый, желтый цвета стимулируют выработку желудочно-кишечного сока.