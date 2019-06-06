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«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета»

06 июня 2019 17:22
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Какие цвета обстановки в квартире благотворно влияют на настроение?

Хотите заставить детей есть? Выберите жёлтую тарелку

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
Предположим, пришли вы на кухню. Если вы сидите на диете, хорошо бы было, чтобы кухня была голубого цвета. Потому что у нас просто притупляется желание есть, и нам просто не хочется есть.

Если мы говорим об обратном результате, то оранжевый, желтый цвета стимулируют выработку желудочно-кишечного сока.

«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета» -1

Один из самых конструктивных цветов – это оттенки зелёного, салатового. Наше тело начинает расслабляться и приходить в себя. Это хорошие цвета для интерьера.

Почему ценники со скидками жёлтые?

# Еда # общество # Ольга Грибова

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