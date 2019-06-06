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В Воложине птицы 2 часа пытались освободить лебедёнка, но помогли спасатели

06 июня 2019 17:33
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Новости Беларуси. На помощь дикой природе. Спасатели пришли на выручку маленькому лебедю на одном из водоемов Воложина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

В Воложине птицы 2 часа пытались освободить лебедёнка, но помогли спасатели-1

Почти два часа местные жители наблюдали за тем, как птицы пытались спасти своего ребенка, который запутался в рыболовной сети. Но все было безуспешно.   

В Воложине птицы 2 часа пытались освободить лебедёнка, но помогли спасатели-4



Специалисты освободили лебеденка из ловушки. Сейчас он чувствует себя хорошо.    

# Спасение # общество # Фотофакт

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