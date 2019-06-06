В Воложине птицы 2 часа пытались освободить лебедёнка, но помогли спасатели

Новости Беларуси. На помощь дикой природе. Спасатели пришли на выручку маленькому лебедю на одном из водоемов Воложина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти два часа местные жители наблюдали за тем, как птицы пытались спасти своего ребенка, который запутался в рыболовной сети. Но все было безуспешно.