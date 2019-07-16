«Самый частый конфликт – при повороте автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу»

В самом разгаре велосезон. Как сейчас взаимодействуют велосипедисты и автолюбители, рассказываем в программе «Большой город».

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Велосипедистов с каждым годом все больше. Это популярно, появляются различные сервисы, прокаты. Участников таких становится больше. Значительного роста не фиксируется, но вместе с тем аварийность немного растет. Это касается и детского дорожно-транспортного травматизма, и взрослых участников. Рост есть, но по 1-2 ДТП сверху к каждому году.

Это хорошо, потому что, наверное, уже и водители понимают, что этот участник дорожного движения есть, и от него уже никуда не деться. Самый частый конфликт водителя и велосипедиста – при повороте направо и налево автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу.