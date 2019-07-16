«Единственное надежное средство – установка охранной сигнализации». Как обезопасить свой дом от кражи: полезные советы

Уезжая в отпуск, стоит позаботиться о своем жилье, ведь свободная квартира и дача становятся лакомым кусочком для недобросовестных граждан. Как обезопасить свой дом от кражи, находясь далеко, знает гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» Дмитрий Наумов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. «В этом году примерно 500 краж в столице зарегистрировано» Если можно, несколько слов о статистике: много ли в летний период квартирных краж?

Дмитрий Наумов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Я хочу прежде всего рассказать о том, кто такие квартирные воры. Это люди, наряду с карманниками, высшей уголовной квалификации. Поэтому следует не забывать, уезжая в отпуска, оставляя свои квартиры на длительный период без присмотра, помнить о том, что существуют такие люди. Мы с ними, конечно, успешно боремся, но от граждан тоже многое зависит. Не стоит их недооценивать.

Дмитрий Наумов:

Да. Хочу сказать о том, что в этом году примерно 500 краж в столице зарегистрировано. Три четверти из них раскрываются. «Находясь дома, обязательно закрывайте двери на замки» То есть этот вид преступлений из так называемых труднораскрываемых, не всегда это легко и просто удается? Дмитрий Наумов:

Да, вы правильно поняли. Квалифицированные квартирные воры тоже имеют узкие специальности. Есть форточники, например, которые проникают через окна. Есть так называемые ручечники, они себя красиво называют «тени», которые просто ходят по подъездам и проверяют, открыты ли квартиры. Даже если вы находитесь в этот момент в квартире, они проникают и крадут в этот момент сумки, барсетки, кошельки. Поэтому, находясь дома, обязательно закрывайте двери на замки. Увеличивается ли количество квартирных краж в период отпусков?

Дмитрий Наумов:

Есть такая статистика, мы ее ведем. Для сотрудников отдела по раскрытию квартирных краж ГУВД и для районных управлений Минска лето – это высокий сезон, если мы имеем в виду квартирные кражи. Не сильно, процентов на 15-20 становится их больше. Но в целом да, есть такая тенденция. «Ставьте хорошие двери с хорошими замками» Каким способом чаще всего воры попадают в жилище? Дмитрий Наумов:

Я назвал не все категории, это только часть. В Минске, если мы берем текущий период, этот год – 2019-й, больше всего у нас взломов, когда преступник берет монтировку, стамеску или отвертку и взламывает, как правило, деревянные двери старые, с более слабыми замочками. Поэтому ставьте хорошие двери с хорошими замками. По крайней мере, от части квартирных краж вы спасетесь. Но не от всех.

Есть еще такой распространенный способ – подбор ключа либо отмычки, это уже высшая квалификация квартирных воров, которые, используя свои навыки, отмычки или заготовки ключей, открывают практически любые замки. При этом они, как правило, даже их не повреждают. Вы можете приехать домой, открыть дверь, зайти в квартиру и даже не понять, что у вас уже где-то отсутствуют ваши вещи, имущество. Потом, когда понимаешь, думаешь на своих близких?

Дмитрий Наумов:

К сожалению, такое бывало. Разбираемся и в таких ситуациях, нам помогают эксперты. Они потом замки эти разрезают, и даже если открывается отмычкой без повреждений, часто остаются внутри следы. «Были кражи по несколько сотен тысяч долларов» Какое было на вашей памяти самое громкое или забавное преступление, если можно так сказать? Дмитрий Наумов:

Мне запомнилась кража, которая была совершена в 2010 году. Крупный бизнесмен жил в многоквартирном доме на последнем этаже. В доме – консьерж, две двери у него, отличные замки. Но злоумышленники поступили хитрее: они через два соседних подъезда, в котором консьержа не было, вылезли на крышу и перелезли к нему. У него был выход к зимней оранжерее, там дверь уже совсем другая была, не с такими замками. Довольно крупная кража была. Установили мы, что злоумышленники тогда использовали бахилы, чтобы не оставлять следы обуви. В принципе, квартирные кражи бывали у нас серьезные, вплоть до того, что если брать в долларовом эквиваленте, то в 2010-2012 годах были кражи по несколько сотен тысяч долларов. «Если все-таки храните, делайте какой-то тайник, о котором знаете только вы»