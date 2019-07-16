75 лет со дня первого парада партизан в Минске: рассказываем интересные исторические факты

Новости Беларуси. 75 лет назад в Минске прошел парад, который после историки назовут уникальным. В нем участвовали более 30 тысяч народных мстителей, исхудалых и уставших, но не сломленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенностью парада стала и неожиданная коллекция оружия в руках партизан. Кроме винтовок и пистолетов, они несли и собранное из подручных средств вооружение. Открывала парад бригада «Народные мстители».

Но, несмотря на присутствие высшего руководства, возглавлять шествие доверили козлу по кличке Малыш. Вместе с партизанами он испытал все тяготы войны, и именно ему доверили нести трофеи – немецкие ордена. И хоть до окончания войны оставалось еще 10 месяцев, белорусский народ уже праздновал освобождение от немецкой оккупации.

Сергей Клишевич, историк:

Был такой интересный экспонат, который участвовал в этом параде – это машина ЗИС на газогенераторном двигателе. Двигатель работал на дровах. Машина эта была захвачена немцами, после чего уже у немцев отбили партизаны. И отбили его вместе с водителем-немцем. Ну и впоследствии этот немец перешел на сторону партизан, прошел тоже бои в составе партизанских отрядов. Уже после победы остался жить здесь, в Беларуси, и прожил здесь уже до конца своих дней.

Не так давно партизанский парад вернулся на улицы столицы. Уже дважды его проводили студенты, а в организации помогали профессиональные реконструкторы.