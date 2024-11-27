Самые живописные места Минска теперь собраны в одном путеводителе! Показываем разработку

Универсальный путеводитель по самым живописным местам столицы разработал городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нем можно изучить особо охраняемые территории Минска, ботанические местные памятники и даже экотропы.

В сборнике разместили краткую информацию о каждой зеленой зоне, яркие фотографии, описания животных, растений и достопримечательностей. Все то, что так интересно узнать о любимых и неизведанных местах. Поэтому идея о создании такого проекта появилась неслучайно – авторы захотели познакомить поближе минчан со своим родным городом.

Наталья Герасимович, начальник отдела экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Одной из функций комитета является экологическое просвещение, поэтому и появилась идея о создании путеводителя, объединяющего информацию о всех особо охраняемых природных территориях города Минска и экологических тропах. Хотелось показать, что в таком крупном мегаполисе, как Минск, есть уголки, где можно погулять по зеленым маршрутам и понаблюдать за природой. Чтобы каждый читатель нашего путеводителя открыл для себя зеленый Минск.