Самые живописные места Минска теперь собраны в одном путеводителе! Показываем разработку

Универсальный путеводитель по самым живописным местам столицы разработал городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нем можно изучить особо охраняемые территории Минска, ботанические местные памятники и даже экотропы.
Универсальный путеводитель по самым живописным местам столицы разработал городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нем можно изучить особо охраняемые территории Минска, ботанические местные памятники и даже экотропы.
В сборнике разместили краткую информацию о каждой зеленой зоне, яркие фотографии, описания животных, растений и достопримечательностей. Все то, что так интересно узнать о любимых и неизведанных местах. Поэтому идея о создании такого проекта появилась неслучайно – авторы захотели познакомить поближе минчан со своим родным городом.
Наталья Герасимович, начальник отдела экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Одной из функций комитета является экологическое просвещение, поэтому и появилась идея о создании путеводителя, объединяющего информацию о всех особо охраняемых природных территориях города Минска и экологических тропах. Хотелось показать, что в таком крупном мегаполисе, как Минск, есть уголки, где можно погулять по зеленым маршрутам и понаблюдать за природой. Чтобы каждый читатель нашего путеводителя открыл для себя зеленый Минск.
Среди уютных зеленых маршрутов в городе, например, отмечена экотропа «Чижовка». Она располагается между Минским зоопарком и улицей Уборевича. Длина такой прогулочной тропинки – около полутора километров. На ней можно познакомиться сразу с несколькими природными объектами, включая заболоченный ольшаник, пойменный луг и берег реки, покрытый кустарником. Визитная карточка этого места – поющие соловьи и водоплавающие птицы. Вдоль всего маршрута установлены лавочки и обзорные площадки.
Подробнее в видео.