Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ПДД

Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за соблюдением ПДД. В центре внимания нарядов ДПС в первую очередь места, где высока вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Риск ДТП увеличился в том числе в связи с погодными условиями. Только в Гродненской области за последние дни произошло несколько серьезных аварий, в которых погибли и пострадали люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ региона принимает все необходимые меры для предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь уделяется внимание пресечению нарушений, которые могут привести к тяжелым последствиям. В поле зрения инспекторов не только водители, но и пешеходы.

Геннадий Белявский, начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

В утренние и вечерние часы на дороги дополнительно выводятся наряды Госавтоинспекции. Выставляются посты на автодорогах республиканского и местного значения. Для пресечения грубых нарушений правил дорожного движения используется негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Напоминаем о важности перехода на зимний стиль вождения. Это соблюдение безопасной скорости, дистанции, избегание резких маневров на дороге.

В ГАИ также напоминают о необходимости сменить летние шины на зимние. По правилам, водители должны сделать это до 1 декабря.