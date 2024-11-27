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В Минске стартовал II Международный конкурс «Нюрнбергский процесс и современное международное право»

27 ноября 2024 07:32
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Выступить в роли защитника или обвинителя в Международном уголовном суде. Такая задача стоит перед участниками II Международного конкурса «Нюрнбергский процесс и современное международное право», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне старт дали в Минске.

В Минске стартовал II Международный конкурс «Нюрнбергский процесс и современное международное право»-2

Участие принимают 16 студенческих команд из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Молодым людям предстоит смоделировать заседание Международного уголовного суда. Одни встанут на сторону обвинения другие будут апеллировать фактами с позиции защиты.

В Минске стартовал II Международный конкурс «Нюрнбергский процесс и современное международное право»-4

Олег Косерум, студент Южного федерального университета (Россия):
Глубоко погрузились в международное гуманитарное и уголовное права. В военные трибуналы, которые проходили в ХX веке и на которых была назначена ответственность самых ужасных лиц в нашей истории.

В Минске стартовал II Международный конкурс «Нюрнбергский процесс и современное международное право»-6

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Конкурс позволит молодежи вспомнить результаты трибунала Нюрнбергского, позволит делать правильные выводы о том, как им уже в своей жизни строить будущее, чтобы сберечь мир.

Конкурс приурочен к годовщине начала Нюрнбергского процесса, первое заседание которого открылось 20 ноября 1945-го. Он направлен на популяризацию знаний о событиях и правдивых итогах Второй мировой войны, а также беспрецедентной роли Советского Союза в победе над фашизмом.

# Сергей Хмарук # Конкурс # Уголовное законодательство

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