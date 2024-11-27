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Пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты организовали в Слуцке

27 ноября 2024 07:58
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Внести свой вклад в развитие страны. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты идет в Беларуси. Люди приходят не только для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию и поставить подпись, но и обсудить волнующие темы с представителями инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение с населением Александр Лукашенко назвал одним из наиболее важных аспектов в этот период электоральной кампании. По мнению главы государства, это хороший социологический срез. Членам инициативных групп необходимо обратить внимание на то, о чем говорят люди, чтобы была возможность исправлять те недостатки, которые замечают белорусы.

Пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты организовали в Слуцке-2

Пикеты организованы по всей стране. В основном они расположены в наиболее оживленных локациях – на главных улицах, проспектах, возле социальных и торговых объектов. Накануне точки сбора подписей развернулись в Слуцке. Жители небезразличны к будущему страны. На пикете собрались люди разных возрастов: от пенсионеров до молодежи. Сделать свой выбор приходят и целыми семьями, с малого возраста приучая детей к тому, что участие в выборах – это долг и ответственность каждого гражданина.

Пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты организовали в Слуцке-4

Мы всегда принимаем участие в выборах. Это наше будущее, будущее наших детей. Хотелось бы еще, чтобы для многодетных развивалось на малой родине. Дома, мы все это получили, построили, но не хватает.

Пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты организовали в Слуцке-6

Для каждого гражданина Беларуси важно, чтобы был мир, спокойствие. Слуцк считается вообще очень чистым, спокойным городом его очень люблю.

Пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты организовали в Слуцке-8

Елена Гудович, член инициативной группы граждан по выдвижению кандидата в Президенты Беларуси:
Пикеты проходят с 12 часов дня до 14 часов. Самое пиковое время, когда народ идет в магазин, на рынок. Слутчане довольно активно оставляют подписи в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты. С какими-то негативными вопросами мы не сталкивались. Народ очень доброжелательно реагирует.

Сбор подписей продлится по 6 декабря включительно. После подписные листы будут подсчитаны и проверены на достоверность. Регистрация кандидатов на пост президента начнется 22 декабря. А уже с 1 января 2025-го стартует предвыборная агитация.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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