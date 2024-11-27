Пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты организовали в Слуцке

Внести свой вклад в развитие страны. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты идет в Беларуси. Люди приходят не только для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию и поставить подпись, но и обсудить волнующие темы с представителями инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение с населением Александр Лукашенко назвал одним из наиболее важных аспектов в этот период электоральной кампании. По мнению главы государства, это хороший социологический срез. Членам инициативных групп необходимо обратить внимание на то, о чем говорят люди, чтобы была возможность исправлять те недостатки, которые замечают белорусы.

Пикеты организованы по всей стране. В основном они расположены в наиболее оживленных локациях – на главных улицах, проспектах, возле социальных и торговых объектов. Накануне точки сбора подписей развернулись в Слуцке. Жители небезразличны к будущему страны. На пикете собрались люди разных возрастов: от пенсионеров до молодежи. Сделать свой выбор приходят и целыми семьями, с малого возраста приучая детей к тому, что участие в выборах – это долг и ответственность каждого гражданина.

Мы всегда принимаем участие в выборах. Это наше будущее, будущее наших детей. Хотелось бы еще, чтобы для многодетных развивалось на малой родине. Дома, мы все это получили, построили, но не хватает.

Для каждого гражданина Беларуси важно, чтобы был мир, спокойствие. Слуцк считается вообще очень чистым, спокойным городом его очень люблю.