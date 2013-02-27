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Самые распространенные причины пожаров в Беларуси – беспечность и пренебрежение мерами безопасности

27 февраля 2013 10:09
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Новости Беларуси. 27 февраля в Мингорисполкоме говорили об обеспечении безопасности жилищного фонда. Так, по сравнению с 2011 годом пожаров в столице стало меньше. Однако по-прежнему в числе самых распространенных причин возгораний – беспечность жильцов и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

Светлана Сандади, начальник службы эксплуатации РУП «Мингаз»:
Основные причины трагедии – это самовольно переподключенное газовое оборудование, неисправное газовое оборудование, эксплуатирующееся без рабочей автоматики безопасности.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Вся причина происшествий в жилом фонде, как пожаров, так и других чрезвычайных ситуаций, в основном кроется в так называемом человеческом факторе. То есть дело не в том, что люди не знают требований безопасности, а в том, что они сознательно пренебрегают этими требованиями.

# Виталий Дембовский # Пожар

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