Самые распространенные причины пожаров в Беларуси – беспечность и пренебрежение мерами безопасности

Новости Беларуси. 27 февраля в Мингорисполкоме говорили об обеспечении безопасности жилищного фонда. Так, по сравнению с 2011 годом пожаров в столице стало меньше. Однако по-прежнему в числе самых распространенных причин возгораний – беспечность жильцов и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

Светлана Сандади, начальник службы эксплуатации РУП «Мингаз»:

Основные причины трагедии – это самовольно переподключенное газовое оборудование, неисправное газовое оборудование, эксплуатирующееся без рабочей автоматики безопасности.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Вся причина происшествий в жилом фонде, как пожаров, так и других чрезвычайных ситуаций, в основном кроется в так называемом человеческом факторе. То есть дело не в том, что люди не знают требований безопасности, а в том, что они сознательно пренебрегают этими требованиями.