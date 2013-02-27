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Митрополит отдал местному храму Болгарии часы Rolex на оплату счёта за электричество

27 февраля 2013 08:36
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Новости Болгарии. Швейцарские часы Rolex передал местному храму Пловдивский митрополит. Как выяснилось, храм получил неожиданно высокий январский счет за электричество – в размере 2,94 тысячи левов (1,5 тысячи евро). Узнав об этом, митрополит передал собственные часы на оплату долга.

Если за Rolex удастся выручить большую сумму, остаток средств будет передан на благотворительность. Точная стоимость часов, принадлежавших митрополиту, не уточняется. Приблизительно, часы этой марки могут стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро.

Резкое повышение цен на электричество в Болгарии привело к массовым уличным протестам. Напомним, в среду, 20 февраля премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал вместе со всем кабинетом в отставку. Основной причиной стали многотысячные демонстрации, прокатившиеся по стране после получения болгарами новых счетов за электроэнергию. Расценки буквально в мгновенье ока взлетели в полтора, а то и в два раза.

# общество # Церковь

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