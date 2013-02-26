С июня расплатиться с помощью карточки можно будет практически во всех парикмахерских и прачечных Минска

Новости Беларуси. Совсем скоро расплатиться с помощью карточки можно будет практически во всех парикмахерских и прачечных. С июня большинство торговых объектов и предприятий бытового обслуживания пополнится платежными терминалами.

С каждым днем в городе становится все больше точек, где не обязательно рассчитываться купюрами. Только за 2012 год в столице установили почти 3 тысячи таких устройств. А общее количество терминалов в организациях торговли и сервиса достигло практически 13 тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела организации развития сферы услуг управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Если ранее в постановлении было 7,5 тысяч базовых величин, необходимо было, чтобы выручка превышала 7 тысяч 500 базовых величин, это было обязательным условием для установки терминалов на объектах бытового обслуживания. В это постановление внесены изменения. Уменьшилась вдвое эта ставка (3 тысячи 750 базовых величин).