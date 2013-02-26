За несколько недель до посевной в СПК «Колхоз Доманы» в Могилевской области неисправны трактора и нет запчастей

Новости Беларуси. В СПК «Колхоз «Доманы» в Могилевской области картина не такая уж радужная. Тракторы неисправны, запчастей нет. Семян и удобрения катастрофически не хватает. А между тем до посевной остаются считанные недели. Но с таким подходом хозяйству и сеять-то, собственно, будет нечего и нечем.

Олег Короткин, главный инженер Дрибинский СПК «Колхоз Доманы»:

Культиватор. Не хватает несколько стрельчатых лап, которые ставятся в течение часа. В наличии их нет сейчас.

Сельхозтехнику на мехдворе в Доманах с прошлой уборочной не ремонтировали. А ведь сроки подготовки к посевной истекают уже первого марта.

Олег Короткин, главный инженер Дрибинского СПК «Колхоз Доманы»:

Есть, конечно, недочеты. Не все хорошо, как хотелось бы.

Чтобы вложиться в сроки посевной, хозяйство должно задействовать каждую единицу техники, что имеется в наличие. Но с таким подходом сев может сильно затянуться.

Сергей Портянкин, главный специалист Комитета государственного контроля Могилевской области:

Есть ряд моментов, недоработок по разных вопросам. И по технике, и по семенам, и по удобрениям, и по топливу. Эти вопросы хозяйству надо устранить буквально в кратчайшие строки, потому что время уходит, уже март на носу.

А вот – мастерская по ремонту сельхозмашин. Здание отреставрировали, но система отопления до сих пор не налажена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Иванов, сварщик:

Так и работали. В таком холоде и работали.

Заведующая складом семян Валентина Ивановна в хозяйстве отработала уже больше 20 лет. Женщина не понаслышке знает: хороший урожай зависит от репродукции сырья. А с таким качеством прогнозы неутешительные – на складе 90% семян уже дважды пересевались.

Валентина Вишнякова, заведующая складом Дрибинского СПК «Колхоз Доманы»:

Это ж надо элитные сорта сажать, чтобы получить хороший урожай. А что там вырастет с третьего сорта льна? Ничего не вырастет. Пускай покупают хорошие семена. Будет элита – будет урожай. А так какой урожай?

На большую часть семян нет документов. Неудивительно, что даже агроном путает сорта и объемы сырья на складе.

Ольга Другакова, и. о. агронома Дрибинского СПК «Колхоз Доманы»:

74 тонны у нас пшеницы, ой, 41 тонна пшеницы. 74 тонны ячменя.

Владимир Грибовский, и. о. председателя правления Дрибинского СПК «Колхоз Доманы»:

Конечно, в хозяйстве есть недочеты, однозначно. Мы сделаем, чтобы посеять в оптимальные сроки, внести удобрения согласно агротехнике.

Удобрений на складе «кот наплакал». И даже при хорошем раскладе, если технику починят и закупят семена, без «подкормки» хозяйство потеряет больше 25% урожая.