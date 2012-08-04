Прямой эфир

Самые популярные специальности в ВУЗах Беларуси в 2012 году

04 августа 2012 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зачисление студентов на дневную и заочную бюджетную форму обучения белорусские ВУЗы завершили 4 августа.  

В Белорусском государственном университете самая популярная специальность — дизайнер. Конкурс на коммуникативный дизайн составил более 13 человек на место. Не ослабевает интерес абитуриентов к менеджменту и маркетингу, бизнес-администрированию и логистике. Всё также велики конкурсы на юридические факультеты и специальности, связанные с программированием.

Помимо традиционных специальностей, студенты активно выбирали в этом году и то, что связано с современными тенденциям в мире. Ядерная физика, аэрокосмические и нанотехнологии – профессии, за которыми будущее.  

Владимир Лысак, декан биологического факультета БГУ:
Новые специальности, такие как биохимия, микробиология, микротехнологии – инновационные специальности. Выпускники этих специальностей будут работать научными сотрудниками, в сфере образования, на предприятиях фармацевтической, косметической, ветеринарной промышленности. Также в различных сертификационных и аналитических центрах.

Впрочем, конкурс на те или иные специальности - не главный показатель этой вступительной кампании. В текущем году заметно выше оказался проходной балл.

Вячеслав Малафеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
Это будет самый сильный набор за многие предыдущие годы. Очень высокие баллы, которые увеличились практически по всем специальностям. Не только по гуманитарным, от которых это и ожидалось, но и по специальностям, связанным с информационным направлением.

По всей стране уже зачислены студенты на дневную  и заочную бюджетную форму обучения. Судьба платников будет решаться по 6 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
03 августа 2012 14:14

Милиция Минской области проверит на порно Вконтакте страницы подростков и их мобильные телефоны

03 августа 2012 10:09

Беларусь ввела временное ограничение на ввоз свинины из Запорожской области Украины из-за африканской чумы

В Молодечненском районе пенсионеров научат играть на музыкальных инструментах и пригласят посетить школу красоты
02 августа 2012 16:03

В Молодечненском районе пенсионеров научат играть на музыкальных инструментах и пригласят посетить школу красоты