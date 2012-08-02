В Молодечненском районе пенсионеров научат играть на музыкальных инструментах и пригласят посетить школу красоты

Новости Беларуси. «Нескучная старость» - социальный проект, организованный в Молодечно. Организаторы обещают пожилым людям насыщенную на события старость. Пенсионерам не только обеспечат уют и внимание, но и организуют культурный отдых.

Регион разделят на 3 части, каждая со своей программой. Так, в Радошковичах планируют заняться рукоделием, в Лебедево откроется школа красоты, а в самом райцентре бабушек и дедушек научат играть на музыкальных инструментах и готовить необычные блюда.

В районе живёт 30 тыс. пенсионеров. Это каждый четвёртый житель района.

Анна Гракович, заместитель директора ГУ «Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения»:

Опыт работы с пожилыми гражданами показал, что даже те из них, которые живут в семьях, чувствуют себя одинокими. Через этот проект мы решили показать, что и пожилые, и дети нужны друг другу. Не только для того, чтобы передавать опыт, но, главное, чтобы поддерживать в трудную минуту.