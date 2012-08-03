Прямой эфир

Беларусь ввела временное ограничение на ввоз свинины из Запорожской области Украины из-за африканской чумы

03 августа 2012 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь ввела временное ограничение на ввоз свинины из Запорожской области Украины. Как сообщили в Минсельхозпроде, это связано со вспышкой в регионе особо опасного заболевания – африканской чумы свиней.

Под запрет попали также кожевенное сырье, щетина, мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых видов животных, корма и добавки растительного и животного происхождения.

Вакцины от этого заболевания нет. Почти все зараженные свиньи погибают. А животные с подозрениями уничтожаются. Для человека вирус не опасен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Африканская чума свиней в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечненском районе пенсионеров научат играть на музыкальных инструментах и пригласят посетить школу красоты
02 августа 2012 16:03

В Молодечненском районе пенсионеров научат играть на музыкальных инструментах и пригласят посетить школу красоты

01 августа 2012 16:02

2 августа в Минске все 10 мест дислокации десантников будут под повышенным контролем милиции

30 июля 2012 18:18

Минский государственный колледж торговли начнёт подготовку профессиональных горничных