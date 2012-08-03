Беларусь ввела временное ограничение на ввоз свинины из Запорожской области Украины из-за африканской чумы

Новости Беларуси. Беларусь ввела временное ограничение на ввоз свинины из Запорожской области Украины. Как сообщили в Минсельхозпроде, это связано со вспышкой в регионе особо опасного заболевания – африканской чумы свиней.

Под запрет попали также кожевенное сырье, щетина, мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых видов животных, корма и добавки растительного и животного происхождения.

Вакцины от этого заболевания нет. Почти все зараженные свиньи погибают. А животные с подозрениями уничтожаются. Для человека вирус не опасен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.