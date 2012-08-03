Милиция Минской области проверит на порно Вконтакте страницы подростков и их мобильные телефоны

Новости Беларуси. Многие подростки воспринимают передачу порнографии как игру, вместе с тем даже демонстрация сверстникам такой информации по телефону, компьютеру влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

УВД Миноблисполкома:

Будут устанавливаться и привлекаться к ответственности злоумышленники. Особое внимание будет уделено массированному мониторингу социальных сетей Интернета, а также передаче порнографии посредством мобильных телефонов.

Ситуация с распространением порноматериалов в молодежной среде, особенно посредством мобильной связи, требует активизации и принятия незамедлительных дополнительных мер не только со стороны милиции, но и работников образования, культуры, здравоохранения, общественности в целом.

В связи с этим в Минской области с 6 по 12 августа сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий по предупреждению распространения порнографии в молодежной среде. В текущем году в области выявлено 19 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографических материалов, в 4 случаях преступники распространяли детскую порнографию.