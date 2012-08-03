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Милиция Минской области проверит на порно Вконтакте страницы подростков и их мобильные телефоны

03 августа 2012 14:14
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Новости Беларуси. Многие подростки воспринимают передачу порнографии как игру, вместе с тем даже демонстрация сверстникам такой информации по телефону, компьютеру влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

УВД Миноблисполкома:
Будут устанавливаться и привлекаться к ответственности злоумышленники. Особое внимание будет уделено массированному мониторингу социальных сетей Интернета, а также передаче порнографии посредством мобильных телефонов.
Ситуация с распространением порноматериалов в молодежной среде, особенно посредством мобильной связи,  требует активизации и принятия незамедлительных дополнительных мер не только со стороны милиции, но и работников образования, культуры, здравоохранения, общественности в целом.

В связи с этим в Минской области с 6 по 12 августа сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий по предупреждению распространения порнографии в молодежной среде.  В текущем году в области выявлено 19 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографических материалов, в 4 случаях преступники распространяли детскую порнографию.

# общество # Криминал

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